Минюст России 20 декабря дополнил реестр иноагентов, внеся туда журналистку Викторию Ивлеву-Йорк, адвоката Николая Полозова, блогера из Ингушетии Ислама Белокиева, блогера из Чечни Хасана Узарова, а также проект «Лаборатория университетской прозрачности». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии министерства, Ивлева-Йорк призывала оказывать финансовую поддержку Вооруженным Силам Украины (ВСУ), выступала против военной операции, распространяла недостоверную информацию о политике российских властей и сообщения иностранных агентов. Кроме того, как указывает ведомства, она проживает за пределами России.

Полозов, как утверждает Минюст, оказался в реестре за участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, распространение недостоверной информации о политике российских властей, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа страны. Кроме того, как отмечается в сообщении, он призывал к поддержке ВСУ и террористических организаций. Помимо этого, Полозов является представителем организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, указывает министерство.

Аналогичные основания указаны в отношении Белокиева, Узарова и «Лаборатории университетской прозрачности».

В прошлую пятницу, 13 декабря, Минюст включил в реестр иноагентов художников Екатерину Марголис*, Александра Осмоловского* и Игоря Поночевного*.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов