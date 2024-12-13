Министерство юстиции России 13 декабря обновило реестр иноагентов, внеся туда художников Екатерину Марголис, Александра Осмоловского и Игоря Поночевного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии ведомства, все трое распространяли сообщения и материалы иноагентов, недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России и выступали против проведения военной операции на Украине. Как указывает министерство, Марголис и Поночевный проживают за границей.

Вместе с тем в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен журналист Алексей Горпинченко. Кроме того, в связи с ликвидацией исключена ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».

В предыдущий раз Минюст обновлял реестр иноагентов 29 ноября. Тогда в список внесли политолога Татьяну Становую*, исследовательский центр «Сова»* и проект «Радио Сахаров»*.

В ноябре Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому, иноагентам придется открывать специальные рублевые счета для авторских отчислений. Если они этого не сделают, обязанность по открытию счета ляжет на отправителя вознаграждений.

Воспользоваться деньгами с такого счета их получатель сможет только после исключения из иноагентов, но их могут списать в рамках взыскания по решению суда и перечислить в госбюджет. Такое списание возможно и в других случаях, определенных правительством.

13 декабря в законопроект о специальных счетах для иноагентов внесли поправки, которые запретят им получать доходы от продажи имущества или сдачи его в аренду, а также с процентов по вкладам и дивидендам. Кроме того, иноагенты должны будут вносить на специальные рублевые счета средства, полученные от продажи транспортных средств и любого долевого участия в организациях.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов