Министерство юстиции России 18 июля в очередной раз пополнило реестр иностранных агентов, внеся в него семь физических лиц и один интернет-портал. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

В список иноагентов были включены:

диктор радио и радиоведущая Маша Майерс* (настоящее имя Фелицата Ольшевец), историк Василий Жарков*, бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ксения Тортстрем*, экс-депутат городской думы Нижневартовска Дмитрий Великий*, бизнесмен и блогер Дмитрий Храмцов*, поэтесса Наталья Резник*,



журналистка Ксения Кириллова*.



Кроме того, Минюст включил в реестр иностранных агентов интернет-портал гражданских активистов Activatica.org*, указав, что он публиковал недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и дискредитировал ВС России, а также выступал против СВО, пропагандировал ЛГБТ**, распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций. «Основатель портала проживает за пределами Российской Федерации», — уточнили в министерстве.

При этом из реестра были исключены две организации — ООО «Битрэй» и красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «Интерра». Обе они, как пояснило ведомство, уже ликвидированы.

Обо всех внесенных сегодня в реестр иноагентах Минюст пишет, что они участвовали в создании и распространении материалов других иностранных агентов и/или нежелательных организаций, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей России, а также сведения, дискредитирующие российскую армию. Кроме того, ведомство утверждает, что все они проживают за границей, и некоторые из них сотрудничают с нежелательными организациями.

Поясняя внесение в реестр бывшего депутата нижневартовской гордумы Дмитрия Великого, Минюст указал, что политик собирал деньги в поддержку ВСУ, «взаимодействует с иностранной организацией и проживает за пределами Российской Федерации».

Про историка Василия Жаркова в сообщении на сайте Минюста уточняется, что он якобы «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ». О журналистке Ксении Кирилловой написано, что она «выступала против специальной военной операции на Украине».

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов движение «Наш выход»*. Кроме того, в список были включены пять физических лиц — бывший российский активист Павел Елизаров*, карельский журналист Валерий Поташов*, блогер Николай Росов*, журналистка Дарья Литвишко* и соосновательница «Фонда Свободная Якутия»* Раиса Зубарева*.