Министерство здравоохранения России разработало обновленный порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что проект «актуализирует» вопросы проведения медицинского освидетельствования. Ведомство считает, что нововведения облегчат «привлечение к административной ответственности лиц, допускающих данные административные правонарушения».

Какие изменения есть в проекте

Проект пересматривает перечень наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Их список предлагают сформировать «с учетом изменения структуры наркопотребления» в России.

Также в документе «предусмотрены особенности проведения» медосвидетельствования и вынесения заключения при оказании помощи в экстренной форме. Как отмечает Минздрав, цель таких мер — «повышение безопасности на дорогах».

Скорректирован и процесс получения добровольного согласия на освидетельствование. Кроме того, определены основания для его отказа.

В январе МВД предложило упростить процедуру составления документов при задержании пьяного водителя в целях «оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц», включая «сокращение количества составляемых процессуальных документов».

В настоящее время при выявлении пьяного водителя нужно составлять от трех до пяти процессуальных документов. В каждом случае обязательным является оформление протокола об отстранении от управления транспортным средством и протокола о задержании транспортного средства.

В МВД составление таких протоколов в ряде случаев назвали «избыточным» и предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Нововведения предполагают как составление отдельных протоколов, так и проставление отметки о применении таких мер в других процессуальных документах.