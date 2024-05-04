Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести изменения в инструкции, добавив туда информацию о новых рисках развития нежелательных реакций. Об этом говорится в письме ведомства, которое опубликовано в госреестре лекарственных средств.

Согласно документу, была выявлена «необходимость актуализации инструкций по медицинскому применению» этих препаратов.

В письме сказано, что для препаратов с международным непатентованным наименованием «Ибупрофен», предназначенных для наружного применения, в Общую характеристику лекарственного препарата (ОХЛП) и Листок-вкладыш надо внести информацию о рисках развития тяжелых кожных реакций:

эритемы мультиформной,

эксфолиативного дерматита,

синдрома Стивенса-Джонсона,

токсического эпидермального некролиза,

DRESS-синдрома,

острого генерализованного экзантематозного пустулеза.

В инструкцию для системного применения препаратов с ибупрофеном Минздрав требует внести информацию о Синдроме Коуниса и тяжелых кожных реакциях, таких как:

эритема мультиформная,

эксфолиативный дерматит,

синдром Стивенса-Джонсона,

токсический эпидермальный некролиз (частота — очень редко),

DRESS-cиндром,

острый генерализованный экзантематозный пустулез (частота — неизвестно).

Ибупрофен — это нестероидный противовоспалительный препарат с болеутоляющим и жаропонижающим действием из группы производных пропионовой кислоты.

Наиболее частыми побочными эффектами его применения считаются сыпь и изжога. По сравнению с другими аналогичными препаратами он реже вызывает кровотечения в желудочно-кишечном тракте, но его противовоспалительное действие при этом слабее. Кроме того, в высоких дозах ибупрофен повышает риск сердечного приступа, а также сердечной, почечной и печеночной недостаточности, может ухудшать состояние астматиков.

Механизм действия и профиль ибупрофена хорошо изучены, его эффективность клинически доказана, он входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденный правительством России.

В марте 2024 года были обнародованы итоги опроса российских врачей, почти 80% участников которого признали, что сталкиваются с дефицитом определенных лекарственных средств. В ходе исследования некоторые медики рассказали о проблемах с доступом к противовоспалительным препаратам — детскому нурофену и ибупрофену.