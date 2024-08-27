В российских школах необходимо срочно увеличить количество учебных мест, чтобы остановить волну отказов в зачислении школьников в 10-е и 11-е классы. Обращение с таким предложением направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов министру просвещения Сергею Кравцову. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Миронов указал, что Генпрокуратура выявила, что органы власти и администрации школ в Краснодарском крае, Оренбургской области и других регионах нарушили права детей на получение бесплатного и общедоступного образования.

«Вопреки положениям закона и желанию детей им отказывают в зачислении в 10-й класс, т.к. дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а т.н. универсальные классы попросту отсутствуют», — говорится в тексте обращения.

В комментарии к письму Миронов пояснил, что причиной сложившейся ситуации стал новый образовательный стандарт, в соответствии с которым руководство школ имеет право самостоятельно определять критерии индивидуального отбора.

«Это позволяет администрациям школ устраивать тотальный отсев, и еще не факт, что в 10-е классы попадают самые достойные ученики», — отмечает депутат.

Подобный подход приводит к тому, что старшие классы стали формироваться на основании индивидуального отбора, «критерии которого определяются школами произвольно», отметил лидер СРЗП. В качестве примера Миронов привел ситуацию в одной из краснодарских школ, где руководство отказалось переводить 46 учеников в старший класс из-за того, что средний балл их аттестата оказался ниже 4,4 баллов.

«После обращения родителей в Генеральную прокуратуру Российской Федерации права детей восстановлены. В отношении директора возбуждено дело по ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)», — говорится в обращении.

Также Миронов рассказал о многочисленных обращениях от родителей, по словам которых, директора, завучи и классные руководители «настойчиво рекомендуют отдавать детей в колледжи».

«В последние несколько лет Министерство просвещения делает ставку на привлечение молодежи в систему среднего профессионального образования. Это видно по многим высказываниям руководства министерства, но, к сожалению, на местах директора школ по-своему понимают и интерпретируют информацию из федерального центра», — посетовал парламентарий.

Как отметил лидер СРЗП, в случае с колледжами «поступить на бюджет чаще всего нереально».

«За обучение надо платить деньги, но они есть далеко не в каждой семье, и в итоге отсутствие возможности получить дальнейшее образование становится новой проблемой современной российской молодежи», — написал депутат.

Также Миронов напомнил, что проблема зачисления детей в 10-й класс уже рассматривалась в Конституционном суде в 2020 году. В соответствии с решением суда было установлено, что положения, касающиеся индивидуального отбора школьников в профильные классы, не могут быть основанием для их отчисления из учебного заведения.

Лидер СРЗП подчеркнул, что региональные органы власти должны предоставить дополнительные гарантии доступности обучения по программе среднего образования для каждого ребенка. Депутат предложил министру провести комплекс мероприятий по повышению доступности обучения.

«Проблему надо решать, и мы предлагаем Министерству просвещения срочно принять меры для увеличения 10-х и 11-х классов в российских школах», — заключил Миронов.

Проблема с зачислением школьников в 10-е классы

О трудностях с переводом школьников в старшие классы в Москве, Иркутской и Челябинских областях, а также в Краснодарском крае, 26 августа написал «Коммерсантъ». В общественном движении «Родители Москвы» рассказали, что получили около 50 жалоб на действия школьного руководства по поводу отказа переводить учеников в 10-й класс.

Вместо этого, по словам родителей, им «настойчиво предлагают» отдавать детей на дальнейшее обучение в колледжи. По словам лидера движения Илоны Меньковой, добиться зачисления в старшие классы удалось только после обращений к директорам школ, в столичный департамент образования и науки, а также в прокуратуру.