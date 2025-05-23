Мировые фондовые рынки резко пошли вниз на фоне рекомендаций президента США Дональда Трампа ввести с 1 июня 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В частности, индекс S&P 500 упал более чем на 1% в начале торгов, а общеевропейский Stoxx 600 потерял почти 2%. Особенно сильно пострадали акции автопроизводителей, банков и технологических компаний.

Котировки Apple снизились на 3%, что эквивалентно потере десятков миллиардов долларов рыночной стоимости, отмечает NYT. На фоне нарастающей неопределенности инвесторы начали уходить в более безопасные активы: доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась до 4,47%.

Новая волна заявлений американской стороны возвращает рынки к напряженности начала апреля, когда Трамп впервые объявил о взаимных тарифах на десятки стран, а затем приостановил их действие для проведения переговоров, указывает NYT.

Пошлины в отношении ЕС

23 мая Дональд Трамп предложил ввести пошлины против Евросоюза в размере 50% с 1 июня 2025 года. По его словам, такая мера нужна, поскольку переговоры с ЕС о торговых тарифах «ни к чему не приводят».

«С Евросоюзом, который был создан прежде всего с целью извлечения выгоды из торговли с Соединенными Штатами, было очень трудно взаимодействовать. Их мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, смехотворные корпоративные штрафы <…> и многое другое привели к дефициту торгового баланса с США в размере более $250 000 000 в год, что совершенно неприемлемо», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер уточнил, что пошлины не будут взиматься в том случае, если товар произведен в США.

CNBC отмечает, что менее чем за 30 минут до этого Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 25% в отношении компании Apple, если она не начет производство iPhone в США.

Как указывает NYT, Apple сталкивается с различными трудностями в производстве устройств на территории США. В частности, в стране нет такого количества рабочих, владеющих точным производственным процессом, который компания использует для создания своей техники. По подсчетам аналитиков, перенос производства Apple в США может более чем вдвое повысить потребительскую цену на ее продукцию.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Трамп недоволен ходом переговоров с ЕС и надеется, что введение 50-процентных пошлин «разожжет огонь». По прогнозам Бессента, летом должны быть объявлены торговые сделки с большим количеством стран. Какая из них станет следующей, он не уточнил. В числе прочего, министр отметил прогресс в торговых отношениях США с Индией и некоторыми азиатскими странами.

Риск повышения цен и замедления экономического роста

Высокопоставленный чиновник Федеральной резервной системы Остан Гулсби предупредил об экономических последствиях новых тарифных угроз Трампа. По его словам, тарифы могут увеличить риск повышения цен и замедления экономического роста, что усложнит работу центрального банка.

«Переход на 10% должен был стать самой высокой тарифной ставкой в мире за последние 90 лет. Повышение до 50% — это совершенно другой порядок величин. Если они вводят тарифы, которые оказывают стагфляционное воздействие, то есть замедляют производство, повышая себестоимость продукции, одновременно повышая цены, то это наихудшая ситуация для Центрального банка», — пояснил он в эфире CNBC.

Представитель Френч Хилл, лидер комитета Палаты представителей по финансовым услугам, также выразил недовольство «тарифными угрозами» Дональда Трампа, передает NYT.

Как отмечает газета, конгрессмен не стал напрямую критиковать предложение американского главы, но отметил, что «нет ничего более сложного, чем цепочка поставок iPhone».