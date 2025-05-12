США и Китай достигли соглашения о временном взаимном снижении торговых тарифов на 115%. Новые ставки будут действовать 90 дней, сообщает Bloomberg.

США снизят пошлины на китайский импорт с 145% до 30%, а Китай ответит уменьшением тарифов на американские товары с 125% до 10%. К такому решению делегации из обеих стран пришли в ходе прошедших накануне переговоров в Женеве.

Согласно совместному заявлению, эти меры должны быть предприняты к 14 мая. После этого Вашингтон и Пекин намерены создать механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений.

«Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрывать отношения», — подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент (цитата по Bloomberg).

Пекин привержен стабильному развитию отношений с Вашингтоном на основе принципов взаимного уважения, заявили в Китае.

США и Китай договорились снизить тарифы, «признавая важность двусторонних экономических и торговых отношений для обеих стран и мировой экономики», следует из заявления.

«Зеркальные» торговые пошлины Китая на товары из США размером 125% вступили в силу 12 апреля. Таким образом Пекин ответил на американские тарифы на китайскую продукцию, которые в совокупности дошли до 145% после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на импортные товары.