Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз «совместно противостоять односторонним методам запугивания» со стороны США. Такое заявление китайский лидер сделал во время официального визита в Китай премьер-министра Испании Педро Санчеса, передает «Синьхуа».

В тарифной войне нет победителей, а противостояние с миром приводит к самоизоляции, подчеркнул Си Цзиньпин на своей первой встрече с иностранным лидером с начала эскалации тарифных ограничений между Пекином и Вашингтоном. Китай «никогда не полагался ни на чью благосклонность и не боялся необоснованного притеснения», добавил председатель КНР.

Санчес стал первым европейским лидером, посетившим Китай с официальным визитом после введения масштабных тарифов президентом США Дональдом Трампом.

С 12 апреля в силу вступают «зеркальные» торговые пошлины Китая на товары из США с 84% до 125%. Введение Вашингтоном повышенных пошлин в отношении китайских товаров «серьезно нарушает правила международной торговли и противоречит основным экономическим законам и здравому смыслу», говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.

Накануне в Белом доме заявили телеканалу CNBC, что американские тарифы на китайский импорт теперь составляют 145%. Это объясняется тем, что своим последним указом Трамп повысил размер пошлин для Пекина с 84% до 125%, к чему добавляется ранее введенный тариф 20% из-за поставок фентанила.

Ранее South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Евросоюза планируют официальную поездку в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином в июле этого года. Так, в Китай могут отправиться председатель Европейского совета Антонио Коста и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.