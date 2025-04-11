Китай с 12 апреля повышает торговые пошлины на товары из США с 84% до 125%. Об этом сообщает комитет по тарифам Госсовета КНР.

Введение Вашингтоном повышенных пошлин в отношении китайских товаров «серьезно нарушает правила международной торговли и противоречит основным экономическим законам и здравому смыслу», говорится в заявлении.

«Это полностью односторонняя практика запугивания и принуждения», — добавили в комитете по тарифам.

Поскольку при нынешнем уровне тарифов китайский рынок не может принимать поставляемые в страну товары из США, Пекин «не будет обращать внимание на дальнейшее повышение пошлин США в отношении продукции из Китая», подчеркивается в заявлении.

МИД Китая заявил, что Пекин не хочет торговых и тарифных войн, но не боится их. В ведомстве призвали США прекратить «чрезмерное давление и безрассудные действия». Если Вашингтон будет настаивать на продолжении тарифной войны, Китай будет бороться до конца, добавил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары почти из 200 стран и регионов. Тарифы в отношении Китая тогда составили 34%. В ответ КНР ввела аналогичные дополнительные пошлины на американские товары.

После этого Трамп увеличил дополнительную пошлину на китайский импорт с 34% до 84%. Тарифная ставка в итоге достигла 104%. Пекин принял зеркальные меры в отношении американской продукции, вслед за этим Трамп заявил о повышении ставки на товары из Китая до 125%.