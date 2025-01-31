Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал власти Кыргызстана прекратить давление на российские компании, которые работают в республике. Об этом он заявил во время встречи со своим кыргызстанским коллегой Адылбеком Касымгалиевым в Казахстане.

«Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов», — сказал Мишустин.

По его словам, информация о фактах противоправных, «иногда вымогательских» действий со стороны киргизских властей были изложены в дипломатической ноте МИД России.

Мишустин отметил, что предметом «серьезной озабоченности» Москвы являются необоснованные претензии, а также неправовые заявления со стороны представителей госорганов Кыргызстана, касающиеся «добропорядочных, добросовестных» компаний из России, которые входят в число крупнейших налогоплательщиков и занимаются развитием экономики республики, а также созданием новых рабочих мест.

Касымгалиев пообещал Мишустину, что разберется в этой ситуации и сообщит о результатах.

«Мы с вами уже побеседовали до этого в отношении защиты прав российских компаний. И, как мы договаривались, я по приезде [в Бишкек] постараюсь еще раз об этом у себя поговорить и отдельно проинформирую вас», — сказал он, обращаясь к Мишустину.

Тот выразил надежду на то, что отношения между странами продолжат укрепляться после назначения Касымгалиева на пост главы правительства Кыргызстана в конце декабря 2024 года.

В ноябре 2024-го сообщалось, что в кыргызстанских офисах компании «Яндекс. Такси» и ее партнеров прошли обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. По словам представителей Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, местная дочерняя компания необоснованно завышала процентные ставки для водителей, искусственно увеличивая стоимость цен на такси.

В самой компании заявили, что не согласны с этими претензиями. Представители «Яндекс Такси» отметили, что взаимодействуют с регулятором в рабочем порядке и будут отстаивать свои интересы.