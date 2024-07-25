Синод Русской православной церкви (РПЦ) отстранил митрополита Илариона (Григория Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией. Об этом сообщается на сайте московской патриархии.

Согласно сообщению, Синод решил создать «комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии».

«На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», — отмечается в сообщении.

Синод также освободил митрополита Илариона от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.

В начале июля бывший келейник митрополита Илариона 21-летний иподиакон Георгий Сузуки, происходящий из русско-японской семьи, обвинил священника в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. В качестве доказательства он привел несколько аудиозаписей их бесед с митрополитом.

В ответ на это Иларион выступил со встречными обвинениями и заявил, что мать келейника Вероника Сузуки еще в январе шантажировала его этими аудиозаписями и требовала заплатить €384 тыс. за их уничтожение. Митрополит также заявил, что в Венгрии в отношении его бывшего келейника заведено уголовное дело о краже из сейфа в епархиальном доме в Будапеште.