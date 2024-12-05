Порталы с аниме были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за распространения ЛГБТ*-пропаганды, требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен, пояснила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В соответствии с законом, в случае если материалы будут удалены, ограничение будет снято», — отметила Мизулина.

Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт jutsu, где онлайн можно было посмотреть сериалы «Наруто», «Ван Пис», «Блич» и другие.

Пользователи также жаловались на проблемы с доступом к сайтам-библиотекам AnimeGO и YummiAnime. Не открываются и сайты-«зеркала». Причины блокировок регулятор не уточнял.

В феврале Роскомнадзор проверял популярный сервис для изучения языков Duolingo на предмет распространения «ЛГБТ*-пропаганды». Ранее приложением возмутились родители школьников из Уфы, которые пожаловались на «неприкрытую пропаганду ЛГБТ*».

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России