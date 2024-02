Роскомнадзор проверяетт популярный сервис для изучения языков Duolingo на предмет распространения «ЛГБТ*-пропаганды», сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее на этой неделе приложением Duolingo возмутились родители школьников из Уфы, которые пожаловались на «неприкрытую пропаганду ЛГБТ*».

«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ*», — заявили в ведомстве агентству ТАСС.

На этой неделе с жалобой на Duolingo обратилась в Роскомнадзор Сибирская правозащитная группа «Радетель». В ее заявлении отмечалось, что изначально беспокойство по поводу приложения выразили родители школьников из Уфы, заметившие, что в Duolingo «используется неприкрытая пропаганда ЛГБТ*».

В качестве примера в обращении «Радетели» приводились скриншоты, на которых изучающим язык в Duolingo предлагается повторить вслух следующие предложения: ‘Ben and Peter love each other. They are gay’ («Бен и Питер любят друг друга. Они геи»), а также ‘Clara met her wife Maria at a lesbian bar’ («Клара встретила свою жену Марию в лесбийском баре»).

Правозащитная группа считает, что эти фразы «содержат явную пропаганду гомосексуальных и лесбийских отношений». При этом в России законодательно запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», подчеркивается в документе.

«На основании изложенного <…> прошу принять предусмотренные законом меры для привлечения юридического лица Duolingo, inc. к предусмотренной законом ответственности по ст. 6.21 КоАП РФ и блокировке доступа к приложению», — говорится в обращении.

Документ подписали директор «Радетели» и координатор Всероссийского общественного движения «Сорок Сороков» в Новосибирске Георгий Солдатов, а также член Новосибирского отделения Всемирного Русского Народного Собора, представитель Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий.

Несмотря на начало проверки Duolingo, в Роскомнадзоре 9 февраля уточнили, что обращение «Радетели» к ним «не поступало».

Бесплатная платформа для изучения иностранных языков Duolingo была создана в США в 2011 году.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России