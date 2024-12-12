Мать 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, который проходит по делу об избиениях на территории Москвы, обратилась к главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с требованием провести «честное расследование». Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на текст обращения женщины.

По словам женщины, во время процесса были поданы более 700 ходатайств, заявлений и жалоб, однако во всех случаях были получены отказы в их удовлетворении.

Также мать Мурдиева утверждает, что в материалах дела отсутствуют записи с камер видеонаблюдения. Женщина убеждена, что следователь умышленно убрала их «с целью фальсификации». Кроме того, следствие не стало расследовать угрозы ее сыну ножом, добавила она.

Дело Мурдиева

Следствие утверждает, что в декабре 2023 года пятеро подростков в центре Москвы совершили серию нападений на восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними. Юноши выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников намеренно провоцировал словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал потерпевшего.

В отношении пяти подростков, занимавшихся нападениями, заведено дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемым по этой статье грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

По этому делу проходит и Муслим Мурдиев — с декабря 2023 года он находится под домашним арестом. В декабре 2024 года СКР опубликовал видео с моментами нападения подростка и сообщил, что у ведомства есть доказательства состава преступления в действиях мальчика.

Сторона защиты арестованного подростка настаивает на его полной невиновности и заявляет, что Мурдиев пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Представители защиты пояснили, что видеозапись интерпретирована сторонами обвинения некорректно.

Как Кадыров связан с делом Мурдиева

СКР опубликовал видео с моментами нападения подростка после того, как 4 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что руководство Следственного комитета и МВД, в том числе главы ведомств Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, «сидят не на своих местах». Чеченский лидер пообещал лично заняться вопросом урегулирования дела подростка, которого обвиняют в хулиганстве и избиении людей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание Кадырова.