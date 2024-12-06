Несовершеннолетний Роман (Муслим) Мурдиев, из-за которого глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и СКР, под домашним арестом по делу о драке в московском парке заболел пороком сердца и начал страдать от кровотечений — в том числе из-за поступающих в его адрес угроз. Об этом RTVI рассказал его дядя Артур.

Он выразил Кадырову благодарность за внимание к делу 14-летнего подростка, который обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемым по этой статье грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Следствие считает Муслима участником компании, которая избивала случайно выбранных жертв под предлогом специально затеянного конфликта. Родные и защита школьника утверждают, что он, наоборот, защищал знакомого от избиения.

«Недопустимо по религии и по нормам морали»

По словам Артура, за прошедший год родственники Муслима более 700 раз обращались в СК, МВД, Генпрокуратуру, Госдуму, к уполномоченным по правам человека в Москве, Чечне, к омбудсмену России и «много куда». Отовсюду, пожаловался он, возвращались «отписки, не основанные на законе».

Собеседник RTVI выразил уверенность в том, что следствие должно быть «справедливым и объективным, а происходит явное и демонстративное беззаконие». Артур напомнил, что его племянник был старостой класса, «учился на отлично и никаких замечаний со стороны жителей района и школы никогда не имел».

«А следствие ради своих показателей просто решило испортить всю жизнь ребенку, еще не начавшуюся. Это недопустимо и по религии, и по нормам морали», — возмутился мужчина.

Состояние здоровья племянника Артур оценил как «крайне нестабильное», отметив, что оно усугубляется из-за переживаний, связанных со следствием, и поступающих угроз.

«После каждой новости по своему делу у него происходят носовые кровотечения, в день порой по 5—6 раз. Также после всей этой несправедливости у ребенка выявили приобретенный порок сердца», — сообщил он.

Собеседник RTVI также признался, что, помимо «крайне негативных высказываний», в адрес мальчика «поступает огромное количество угроз убийством» с националистических сайтов и телеграм-каналов. Семья Муслима 5 декабря отправила обращение по этому поводу в СКР, МВД и Генпрокуратуру, попросив принять меры для розыска виновных и привлечению их к ответственности, обеспечив безопасность жизни и здоровья подростка.

По словам Артура, «если в этом мире еще осталась хотя бы капля справедливости», Муслим должен быть оправдан, но, «к сожалению, вера в справедливость теряется с каждым днем, учитывая, что оправдательных приговоров в стране по статистике меньше 0,5%».

Сейчас, как рассказал Артур, дело рассматривается в Савеловском районном суде Москвы, следующее заседание состоится 18 декабря. Уже оглашены показания всех свидетелей и потерпевших «без их вызова в суд», хотя адвокаты Муслима выступали против такого варианта.

«Свидетельские показания были получены следователем без какой-либо видеофиксации самого процесса допроса, в очных ставках нам с каждым участником уголовного дела было отказано. Показания несовершеннолетних потерпевших и свидетелей обязательно нужно фиксировать на видео в целях исключения давления на ребенка и для возможности проведения психологической экспертизы на возможность ребенка к фантазированию», — подчеркнул он.

Странная ситуация, по словам дяди Муслима, сложилась и с записями камер видеонаблюдения из торгового центра, где произошла драка. Семья запросила доступ к ним, будучи уверенной, что они докажут невиновность мальчика. Сначала им говорили, что эти видео есть у следствия. Но потом ситуация изменилась.

«Чтобы обвиняемым сделать Муслима, следствие спрятало даже видеозаписи с камер видеонаблюдения из ТЦ “Авиапарк”. Их теперь нигде нет. На которых будет видно, что Муслима даже рядом не было в эпизодах, где происходит избиение таджикским мальчиком», — утверждает Артур.

По его словам, ситуация с Муслимом развивалась так: 30 сентября 2023 года подросток поехал в ТЦ «Авиапарк», чтобы сменить колесо самоката по гарантии, и встретил там шестерых учеников своей школы.

«Пятеро из них не русские, двое — русские дети. Это мы указываем, потому что дело сделали как национальное, а точнее, мигрантское», — подчеркнул мужчина.

Артур утверждает, что во время прогулки по ТЦ дети зашли на фудкорт, где один из мальчиков устроил драку «якобы с представителями ЧВК “Редан”».

«Моего [племянника] в этом эпизоде и рядом нет. На видеозаписи также его нет. Но сделали обвиняемым: пишут, что стоял рядом, готовый прийти помочь. Русские дети есть на видео, но в отношении них вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прошу отнестись с пониманием, кто читает: не мы разделяем на национальности, а ГСУ СК России по г. Москве. Сами русские дети даже не понимают, что вообще происходит», — добавил Артур.

Муслим, по его словам, после драки поругался с ее зачинщиком и попросил того не распускать руки, на что тот «сказал заткнуться, и Муслим ушел из этой компании в другую локацию, а именно — на карусели». Вместе с ним пошел еще один мальчик из той же компании, 12-летний.

«Когда они вдвоем подходили к карусели, в их адрес крикнули: “О, обезьяны идут”. На что 12-летний переспросил: “Это вы кому?”. После чего те нецензурно выразились еще раз, и в адрес матери в том числе. После чего 12-летний подошел к ним ближе. Тех было трое. Пока 12-летний разговаривал с одним из тех, кто их оскорбил, второй накинулся на него со спины и начал драку. Это отчетливо видно на видео. Но обвинение говорит, что Муслим начал драку», — рассказал Артур.

Он утверждает, что на видео зафиксировано, как друг одного из участников конфликта угрожал Муслиму ножом.

«Однако следствие пишет, что им неизвестно, был ли нож на самом деле. Что противоречит всем нормам закона и морали. Так установите!! Но они ничего ради Муслима, ради законности, конечно же, не делают. У них только обвинительный уклон», — возмутился мужчина.

Параллельно с конфликтом, в ходе которого Муслим защищал младшего мальчика, рядом произошло еще три драки с участием зачинщика первой потасовки, рассказал Артур Мурдиев.

«И ко всем эпизодам приписали Муслима, чтобы звучало перед судом и обществом сильнее. По трем эпизодам пишут так: “Стоял рядом, готовый прийти помочь”. Но и рядом Муслима не было», — подчеркнул он.

Участников тех драк, по словам дяди мальчика, отправили в СИЗО в октябре 2023 года и два месяца спустя перевели под домашний арест. Муслима, отмечает его дядя, с 18 октября по 23 декабря 2023 года вообще не упоминали в материалах дела и никуда не вызывали.

Следствие заинтересовалось Муслимом после осмотра смартфона одного из обвиняемых, узнав его на одной из видеозаписей. Эпизод, как уточнил дядя подростка, был оформлен как «хулиганство, совершенное группой лиц», хотя это была драка, а не избиение, как в других случаях.

После этого, 27 декабря 2023 года, Муслима с матерью вызвали в ГСУ СК России по Москве, где «оказывали сильное давление», утверждает Артур.

«Требовали оговорить всех, сказать, что у остальных детей был сговор, и если не сделаете так, как говорим, мы вас задерживаем. Муслим ни в какой сговор реально не вступал, соответственно, и ответил отказом. И вот с 27 по 29 декабря [2023-го] Муслим сидел в ИВС, в одиночной камере. С 29.12.2023 по текущее время сидит под домашним арестом», — сообщил дядя подростка.

Он добавил, что 12-летнего мальчика, за которого вступился Муслим, якобы «напугали депортацией», так как он из Казахстана.

Что произошло

4 декабря Кадыров, комментируя уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка, заявил, что руководство Следственного комитета и МВД, в том числе главы ведомств Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, «сидят не на своих местах». По словам чеченского лидера, он лично занимается вопросом урегулирования дела подростка, которого обвиняют в хулиганстве и избиении людей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать высказывание Кадырова.

После этого СКР опубликовал видео с моментами нападения подростка и сообщил, что у ведомства есть доказательства состава преступления в действиях мальчика.

По данным ведомства, пятеро подростков в сентябре 2023 года в Москве совершили серию нападений на восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними. Юноши выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников намеренно провоцировал словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал потерпевшего.

В отношении пяти подростков, занимавшихся нападениями, заведено дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемым по этой статье грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Сторона защиты арестованного подростка настаивает на его полной невиновности. По их словам, он пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Представители защиты пояснили, что видеозапись интерпретирована сторонами обвинения некорректно.