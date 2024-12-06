Муниципальные депутаты Краснодарского края от партии «Новые люди» Сергей Кусмаков и Сергей Климов вступились за главу Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева после критического высказывания в их сторону главы Чечни Рамзана Кадырова. В мессенджере Telegram депутаты запустили флешмоб с хэштегом #КадыровИзвинись.

«Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе “указывать на место” председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его. Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным. Поэтому, #кадыровизвинись», — написал в своем телеграм-канале Кусмаков.

Публикацию поддержал его коллега Сергей Климов. В своей публикации он написал «Бастрыкина в обиду не дадим» и также призвал главу Чечни извиниться за ранее сказанные слова, добавив соответствующий хэштег.

В отдельной публикации депутат отметил, что никого не пытался оскорбить, размещая хэштег. По его словам, на его посты положительно отреагировали многие участники боевых действий на Украине и представители силовых структур.

Публикации кубанских депутатов поддержали и распространили многие телеграм-каналы.

В беседе с «Лентой.ру» Кусмаков и Климов объяснили свою позицию. Они заявили, что призвали Кадырова извиниться за свои слова, поскольку чеченский лидер сам выступает с подобными инициативами и часто просит других публично раскаяться за те или иные высказывания.

«Очевидно, что он сказал лишнего. Я — гражданин и патриот нашей страны, органы власти — часть этой страны. Его слова в адрес Бастрыкина и Колокольцева оскорбляют страну. Я подумал, что он поймет просьбу «извиниться», и обратился к нему в привычной манере», — отметил Кусмаков.

В свою очередь Климов выразил мнение, что глава региона не может вмешиваться в деятельность руководителей СК, МВД, а также прокуратуры и других подобных структур.

«И нам кажется недопустимо, когда глава региона — да, он влиятельный, вопросов нет, по одному щелчку может, конечно, сделать так, что нас увезут куда-нибудь в багажниках гелендвагенов и больше не найдут. Но тем не менее я считаю, что молчать о таком нельзя… Почему попросили извиниться? Дело-то в том, что Рамзан Ахматович таким не пренебрегает. То есть кто-то что-то про него скажет, он сразу требует извинений. Соответственно, к нему с его же позицией и пришли», — добавил он.

Кроме того, депутат напомнил, как Кадыров объявлял кровную месть депутатам Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву, а также сенатору Сулейману Керимову после конфликта со стрельбой около московского офиса Wildberries. По словам Климова, допускать подобные заявления «не совсем правильно».

Что произошло

4 декабря Кадыров, комментируя уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка, заявил, что главы Следственного комитета и МВД, в том числе руководители ведомств Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, «сидят не на своих местах».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать высказывание Кадырова.

По словам чеченского лидера, он лично занимается вопросом урегулирования дела подростка, которого обвиняют в хулиганстве и избиении людей.

После этого Следственный комитет опубликовал видео с моментами нападения подростка и сообщил, что у ведомства есть доказательства состава преступления в действиях мальчика.

«Необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям. В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей», — пояснила представитель СК Светлана Петренко.

Согласно данным СК, пятеро подростков в сентябре 2023 года в Москве совершили серию нападений на восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними. Юноши выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников намеренно провоцировал словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал потерпевшего.

В отношении пяти подростков, занимавшихся нападениями, заведено дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемым по этой статье грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Сторона защиты арестованного подростка настаивает на его полной невиновности. По их словам, он пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Представители защиты пояснили, что видеозапись интерпретирована сторонами обвинения некорректно.