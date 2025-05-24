Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила СКР возбудить против вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова уголовное дело о клевете и ложном доносе. Об этом она заявила во время выступления в Краснодаре перед школьниками и студентами.

Вопрос Мизулиной задавал, как пишет 93.ru, активист партии «Новые люди». Молодой человек сообщил, что у главы Лиги безопасного интернета и Даванкова «недавно был футбол в телеграм-каналах», добавив, что «не нашел ответов на вопросы, которые задавал Владислав в своем телеграм-канале».

«Могу сейчас их озвучить. Как все-таки решился вопрос с Пашей Техником? На какие цели вы потратили 200 млн рублей из бюджета России? Это касается национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Готовы ли вы принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету? Также он просил обсудить эти вопросы и приглашал вас в Госдуму. Вы приняли это приглашение?» — сказал парень.

Мизулина поблагодарила за вопрос, ответив, что в будущем будут новости по этой теме, поэтому пока не стоит торопить события. При этом она не стала упоминать имя Даванкова.

«Мы обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения клеветы и по заведомо ложному доносу. В отношении указанного лица, которого вы выше упомянули. Больше мне, наверное, сказать нечего», — сообщила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета заверила, что ей «нечего скрывать ни перед аудиторией, ни перед страной».

«Моя совесть чиста. Я понимаю, что многие публичные люди упоминают мое имя для хайпа, это происходит ежедневно, я отношусь к этому спокойно», — уточнила Мизулина.

О конфликте Даванкова и главы Лиги безопасного интернета

Ранее Даванков обратился к главе МВД России России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия Мизулиной относительно деятельности рэпера Паши Техника. В своем письме он сослался на слова вдовы музыканта Евы Карицкой о том, что изначально деятельность ее супруга вызывала вопросы у Мизулиной, но потом все проблемы были «решены» в неформальном обсуждении.

Депутат рассказал, что в декабре 2023 года Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить деятельность Техника на предмет пропаганды запрещенных веществ и деструктивного контента. Однако после проверки никаких дел возбуждено не было.

Даванков отметил, что Мизулина не пыталась инициировать новые проверки и больше ничего не говорила о рэпере, и это вызывает вопросы.

«Прошу <…> поручить <…> провести проверку деятельности Екатерины Мизулиной по данному и другим аналогичным случаям на предмет возможного наличия признаков противоправных действий, в том числе вымогательства», — сообщил парламентарий.

Даванков также предложил Мизулиной прийти в Госдуму и ответить на три вопроса: как решился вопрос с Пашей Техником, как «Лига безопасного интернета» потратила 200 млн рублей из бюджета и готова ли она извиниться перед музыкантами и блогерами за клевету.

После этого Мизулина заявила, что обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить, не нарушает ли Даванков депутатскую этику. Она назвала его действия «доносом» и сравнила с репрессиями 1937 года. Кроме того, глава ЛБИ сообщала, что направила в правоохранительные органы обращение по факту распространения клеветы в ее адрес в соцсетях, «сопряженного с обвинениями в совершении преступления».