Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о возможных рисках для россиян в случае принятия законопроекта о штрафах за поиск запрещенных материалов через VPN и за передачу сим-карт третьим лицам. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Мизулина отметила, что в случае принятия поправок ее организация не сможет мониторить и передавать в правоохранительные органы данные об экстремистских сообществах.

Глава организации уточнила, что «Лига» целенаправленно отслеживает сообщества АУЕ* и сторонников нацизма, пропаганду ЛГБТ**, призывы совершать преступления против участников военной операции и устраивать теракты в школах, группы вербовки диверсантов, видео с убийствами людей разных национальностей.

«Это примерно 30% нашей деятельности. <…> Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной», — предположила Мизулина.

По ее мнению, штраф рискует получить «любой человек», сообщивший в полицию об обнаружении опасных материалов. Депутаты, в свою очередь, не смогут работать с обращениями граждан, поскольку, «умышленно» открыв ссылку из обращения, «нарушат закон», добавила Мизулина.

Она отметила, что в реестр Минюста включено 5,5 тыс. материалов.

«Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?» — написала Мизулина.

Она также опубликовала скриншоты обращений своих подписчиков по поводу законопроекта. Автор одного из них заявил, что инициатива «прямо противоречит» статье 29 Конституции, согласно которой «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Еще один пользователь поинтересовался у Мизулиной, будет ли оштрафован пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее признавался, что пользуется сервисами VPN.

«Мы с командой с радостью перестанем мониторить контент с расчлененкой и убийствами. <…> Запретят нам мониторить экстремизм — ну и слава Богу. <…> Только вот дело отнюдь не в нас. Новый закон многим россиянам может создать проблемы, которые они не ожидали. Я вижу риски. Я не боюсь об этом говорить прямо. Нравится это кому-то или нет», — подчеркнула глава «Лиги безопасного интернета».

Она добавила, что пояснений также требует предложение депутатов штрафовать за передачу сим-карт третьим лицам.

«У нас целые семьи, где на одного родителя оформлена куча симок. Депутаты говорят, что в этом случае уголовной ответственности не будет. Она наступит лишь в случае, если сим-карта использовалась для совершения преступления. Но где гарантии? Насколько четко все это прописано в законе?» — задалась вопросами Мизулина.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, журналистка Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» назвала «безумием» намерение ввести штрафы за поиск экстремистских материалов. По мнению правозащитницы, реализовать эту норму без нарушения прав людей «невозможно».

Она отметила, что реестр экстремистских материалов пополняется практически ежедневно, и выразила недоумение, как люди должны мониторить список.

«Каждое утро или как? А если с утра он посмотрел, например, что книга еще не считается экстремистской, а в обед ее признали? <…> Мы не говорим уже про то, как работать ученым, адвокатам, журналистам. Они для того, чтобы знать, что думает человек противных, преступных взглядов, должны с этим ознакомиться», — добавила Меркачева.

Она привела в пример подготовку журналистских материалов о школьных стрелках, признанных террористами и экстремистами. Для этого авторы статей нередко обращаются к соцсетям преступников.

«Будет ли это считаться незаконным? Это абсурд. <…> Получается, что у нас теперь все ученые и журналисты, которые изучают экстремистов и террористов, — преступники? В общем, это безумие», — считает Меркачева.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, вводящие штрафы в размере 3-5 тыс. рублей за умышленный поиск в интернете и соцсетях, в том числе через VPN, заведомо экстремистских материалов.

За доступ к заблокированным ресурсам, например Instagram***, и за сам факт использования VPN граждан штрафовать не будут, уточнил сенатор Артем Шейкин. Наказание последует за «умышленный» поиск экстремистских материалов и использование либо распространение способов обхода блокировок «для противоправных целей».

Второе чтение поправок пройдет предположительно 17 июля.

* запрещенное в России экстремистское движение

** решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

*** деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена