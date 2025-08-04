Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов 4 августа вносит в нижнюю палату парламента на рассмотрение законопроект о повышении в несколько раз штрафов для авиадебоширов. В беседе с RTVI он объяснил, что сейчас эти суммы никого не пугают, их пора менять ради безопасности пассажиров.

«Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета — все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна. К сожалению, наши граждане регулярно пользуются тем, что административная ответственность, например, за хулиганство во время перелета невелика. Административные штрафы много лет не менялись, они никого не останавливают», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что в связи с этим и были подготовлены поправки в КоАП.

«Считаю, что необходимо в этом направлении двигаться дальше в интересах обеспечения безопасности пассажиров», — подчеркнул он.

Поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) повышаются штрафы за курение на борту самолета — до 3—5 тыс. рублей (сейчас — от 500 рублей до 1,5 тыс.).

За мелкое хулиганство в самолете предлагается штрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или назначать административный арест до 15 суток. На текущий момент сумма штрафа составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, вариант с административным арестом также уже предусмотрен.

Кроме того, Нилов предложил в четыре раза увеличить сумму административного наказания за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Если инициатива будет одобрена, то вместо нынешних 2 тыс. — 5 тыс. рублей нарушителей будет ждать штраф от 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

«Любые действия на борту воздушного судна, особенно когда самолет находится в полете, могут закончиться трагедией для всех. На борту воздушного судна командир лайнера — главное должностное лицо. Есть законные требования, которым обязаны подчиняться все, есть правила, которые необходимо выполнять», — рассказал Нилов.

Депутат также напомнил, что для авиадебоширов предусмотрена и уголовная ответственность, например, за хулиганство, нанесение телесных повреждений и так далее.

Аналогичный законопроект вносился в Госдуму в прошлом году, но правительство его не поддержало. Кроме того, в 2024 году спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что сейчас максимальный штраф для авиадебошира, из-за которого пришлось сажать лайнер — 500 тыс. рублей, в то время как эта сумма, по его мнению, должна быть несколько миллионов рублей.

Кроме того, он заявил, что нужно «создать единую базу для всех компаний и вносить туда нарушителей не на год [как сейчас], а минимум на три»: «Если, конечно, мы хотим бороться с авиадебоширами по-настоящему».