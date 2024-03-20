Корпорации Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, в таком случае они могут превратиться в «кирпичи», рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. При этом, для самих производителей это чревато репутационным ущербом.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — отметил Кузьменко.

По словам эксперта, хотя у Apple более продвинутая система, однако и владельцы Android могут столкнуться с серьезными трудностями. Если гаджет отключит Apple, то он окажется полностью заблокирован, а все данные с него будут потеряны. При этом владельцы Android смогут спасти информацию, однако сам смартфон без крупных трат вернуть к жизни почти невозможно, добавил Кузьменко.

Несмотря на это, эксперт усомнился, что корпорации рискнут пойти на такой шаг. По его словам, на гаджетах не указывается, для какой страны их произвели, а в лицензионном соглашении нет прописанных условий для блокировки.

«Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», — пояснил Кузьменко.

Он также напомнил, что в России много и иностранных граждан, которых тяжело отделить от «местных жителей», пользующихся зарубежными гаджетами. По словам эксперта, это крайне сложная задача, требующая дополнительных инвестиций.

Вскоре после начала боевых действий на Украине компания Apple, в марте 2022 года, объявила об остановке продаж в России и прекратила поставки техники в страну. После этого российские власти легализовали параллельный импорт.

В ноябре 2023 года «Известия» сообщали, что в России в продаже появились активированные ноутбуки Apple, которые поставляются небольшими партиями. В январе газета писала, что смартфоны iPhone в половине случаев также продаются в России уже активированными. Цель состоит в том, чтобы убедить производителей, что аппарат используется в той стране, для которой он был произведен.