В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обвалом на горном руднике в Зейском районе, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Он также уточнил РИА Новости, что пока нет связи с горняками, которые оказались под завалами.

«Мобилизуем все силы и средства для помощи пострадавшим на руднике «Пионер» в Зейском округе. Сейчас нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы», — говорится в телеграм-канале главы области.

Он уточнил, что к месту ЧП прибыли отряды спасателей из Нерюнгри и Хабаровска, а также сотрудники МЧС из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

«По предварительным данным среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов», — отметил Орлов.

По словам губернатора, сотрудники организации связываются с родственниками рабочих, находящихся в шахте. Власти региона готовы разместить родных в пунктах временного размещения и гостиницах на территории Зейского округа и оказать всю необходимую помощь, добавил Орлов.

Накануне, 18 марта, на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Амурской области около 20:40 по местному времени (14:40 мск) произошел обвал горных пород.

МЧС сообщало, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться 13 человек. Пресс-служба прокуратуры Амурской области писала о 15 рабочих.

На месте обвала задействованы 25 специалистов и четыре единицы техники. Также из Хабаровского края к руднику следует вертолет МЧС Ми-8 с 13 спасателями, уточнили в МЧС.

Региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку. «Следственной группой проводится осмотр места происшествия. В целях оказания помощи в проведении следственных действий в Зейский муниципальный округ направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления», — отметили в ведомстве.