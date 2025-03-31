МИД Молдовы объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата, они должны покинуть страну. Соответствующую ноту вручили 31 марта российскому послу в Кишиневе Олегу Озерову.

«Решение молдавских властей основано на четких доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова», — сообщили в МИД страны.

Озеров уточнил, что из Молдовы высылают сопредседателя от России Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александра Андреева. Обвинения со стороны Молдовы российский посол назвал «несостоятельными и голословными» и призвал Кишинев вернуться «к нормальному межгосударственному диалогу».

В МИД России пообещали дать «соответствующий ответ» на решение властей Молдовы.

Дипломатические источники IPN сообщили, что объявление сотрудников российского посольства персонами нон грата может быть связано с заявлением главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ о том, что посольство России якобы помогло депутату молдавского парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому избежать правосудия.

Дело депутата Нестеровского

Александр Нестеровский — один из лидеров оппозиционной молдавской партии «Возрождение», с апреля 2024 года она входит в коалицию «Победа». По данным СИБ, депутат скрылся от правосудия накануне вынесения приговора. В Молдове Нестеровского обвиняют в пассивной коррупции и участии в незаконном финансировании политической партии организованной преступной группой.

Вечером 18 марта Нестеровский зашел на территорию российского посольства в Кишиневе, а утром 19 марта якобы был вывезен в Приднестровье на микроавтобусе с дипломатическими номерами России. Мустяцэ утверждает, что Нестеровский находится «под непосредственной защитой российских спецслужб». Приговор депутату ― 12 лет лишения свободы — был вынесен в его отсутствие.

В день приговора адвокат политика Анатолий Пител сообщил, что Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования со стороны молдавских властей. Сам депутат поблагодарил российские власти и заявил, что его соратники всегда «открыто и прямо» выступали за партнерские связи с Россией. По мнению Нестеровского, это стало «одной из причин, по которой вся судебная власть, подконтрольная [президенту республики Майе] Санду, обрушилась» на него и его коллег.