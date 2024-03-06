Правительство Молдовы одобрило проект закона о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Среди причин такого шага Минобороны страны назвало выход России из ДОВСЕ в ноябре 2023 года, а также начатую ей военную операцию против Украины, которая является участницей договора. RTVI поговорил с молдавскими политологами о том, как они оценивают это решение и какие у него могут быть последствия.

ДОВСЕ подписали в Париже 19 ноября 1990 года представители 16 стран-участниц НАТО и шести стран Организации Варшавского договора, включая СССР. Документ ограничивал для них допустимое количество военной техники, включая танки, артиллерийские установки, самолеты и вертолеты, чтобы после «холодной войны» ни одна из бывших противостоящих сторон не могла быстро наращивать силы. В 1999 году обновленную версию ДОВСЕ ратифицировали только четыре страны — Россия, Беларусь, Украина и Казахстан. В 2007 году Россия приостановила участие в договоре, назвав его нежизнеспособным. В мае 2023 года президент Владимир Путин предложил денонсировать ДОВСЕ, что было единогласного одобрено Госдумой. Россия окончательно завершила процедуру выхода в ноябре 2023 года. Вслед за этим НАТО также приостановило действие ДОВСЕ.

Николай Паскару, политолог, бывший депутат парламента Молдовы

Сейчас подобные шаги [Кишинева] — это большая проблема, потому что и парламент приостанавливает множество соглашений в рамках взятого курса на выход из СНГ. И вообще, у нас сейчас связь с Россией, к большому сожалению, останавливается чуть ли не на дипломатическом уровне. Очень сильно преследуется [пророссийская] оппозиция.

У нас президентские выборы в этом году, я думаю, будут жестко бороться с теми, кто выступает за дружбу с Россией. Конечно, здесь решают не наши, кишиневские, но решают европейские, западные структуры. Западные посольства через НПО (неправительственные организации. — прим. RTVI) и напрямую управляют молдавскими политиками, к большому сожалению. Все, что в Молдове сейчас случается, — с ведома вот этих организаций. Поэтому будут нажимать, будут давить.

Но по всем опросам, которые сейчас есть в Кишиневе, рейтинги партии власти падают. Мы видим, что уже появляются разные партии, в том числе Блок социалистов и коммунистов во главе с Игорем Додоном, и я думаю, что уже к концу весны — лету у нас в Кишиневе очень много что поменяется в плане общественного мнения. Потому что проевропейская партия власти допустила за это время очень много грубых, непростительных ошибок. Я думаю, что это их последние полгода, пока они будут у власти. Будут большие изменения в Молдове.

Виталий Андриевский, директор Института эффективной политики Молдовы

На сегодняшний день никаких последствий не может быть, потому что пока мы связаны статусом нейтралитета, у нас тут ничего [из вооружений] не может быть дополнительно расположено, а наши финансы не позволяют нам нарастить то, что нельзя было до приостановки. Поэтому это, в принципе, заявка на будущее.

Сейчас Россия очень серьезно работает как на Приднестровском направлении — там все больше ситуацию контролирует российское ФСБ через МГБ (министерство госбезопасности Приднестровья), через некоторых людей в правительстве, и активно работает Россия у нас в Гагаузии. Это создает определенные угрозы для Молдовы, в первую очередь, для дестабилизации. Но кто знает, что будет после дестабилизации? Какие шаги предпримет Россия? Поэтому Молдова тоже старается что-то делать. И вот приостановка ДОВСЕ — это первый из шагов на перспективу.