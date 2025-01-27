Молдова предоставит непризнанному Приднестровью три млн кубометров газа в долг «для поддержания давления» в газопроводах. Об этом в ходе брифинга сообщил молдавский премьер-министр Дорин Речан, сообщает Noi.

По его словам, еще один этап поддержки включает в себя грант на сумму €30 млн от Евросоюза на закупку природного газа по антикризисной цене, чтобы переработать его в электроэнергию.

Премьер добавил, что правительством республики разработан план энергетической устойчивости на ближайшие два года, направленный на укрепление энергетической безопасности Молдовы.

Поставки газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транзит российского топлива. В конце декабря 2024-го «Газпром» объявил, что с 1 января 2025 года прекращает поставки газа в Молдову.

Решение российской компании связано со спором с «Молдовагазом» об оплате газа — Кишинев не признает долг за топливо, поставленное в Приднестровье. По оценке российской стороны, его сумма составляет 709 млн долларов, Молдова приводит другую цифру — 8,6 млн долларов.

В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения электроэнергии и отопления. Тирасполь утверждал, что запасов газа хватит лишь на месяц, и что от холода погибло несколько человек.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что власти Молдовы, через которую поставлялось топливо, делают все, чтобы «усугубить существующий кризис», и призвал молдавского лидера Майю Санду пропустить топливо в республику.

В «Молдовагазе» сообщили, что Кишинев предлагал Тирасполю помощь с закупками топлива в Евросоюзе, но тот отказался, так как ждал решения Москвы.

Комментируя сложившуюся в начале года ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что ответственность за возникшие в Молдове и Приднестровье проблемы лежит на Кишиневе и Киеве.