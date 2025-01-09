Ситуация с энергетикой в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) кризисная, это произошло из-за решений Украины и Молдовы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа за счет которых и жило Приднестровье. Сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная», — сказал он.

Утром 9 января министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что в республике зафиксированы случаи гибели людей, которые на фоне вынужденного отключения отопления из-за прекращения поставок российского газа, пытались отопить дома с помощью печей и газовых колонок.

«В связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами​​​. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — рассказал он.

Игнатьев добавил, что невозможно увеличить выработку электроэнергии в республике без поставок газа, поэтому Приднестровье продолжает рассматривать Россию в качестве поставщика газа.

С 1 января «Газпром» прекратил поставки топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему. На этом фоне поставки прекратились и в Приднестровье, по территории которого осуществлялся транзит. В госкорпорации отметили, что это произошло в связи с отказом Украины продлевать соглашения.

После прекращения транзита газа Приднестровье осталось без отопления. Компания «Тирастеплоэнерго» заявила, что ни в жилые дома, ни в организации не поступает горячая вода. Тепло подается только в больницы, дома престарелых и другие учреждения соцзащиты.

3 января президент ПМР Вадим Красносельский написал в своем телеграм-канале, что в республике без тепла и газа остались 1,5 тысяч многоэтажных и 72 тысяч частных домов.