Мордовия стала шестым по счету российским регионом, власти которого вводят выплаты местным жительницам за раннюю беременность: речь идет о пособиях матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет. Соответствующий законопроект 31 октября приняло в первом чтении региональное Государственное собрание.

В случае его принятия будут внесены поправки в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия». В соответствии с этими поправками, местные жительницы в возрасте 25 лет, родившие первого ребенка, будут получать единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Для получения денег будущая мать должна иметь гражданство Российской Федерации и на момент рождения ребенка проживать в Мордовии не менее трех лет. Кроме того, выплаты не положены женщинам, которых до этого ограничивали в родительских правах или лишали их. Еще одним основанием для отказа в выплате является ранее принятое в отношении будущей матери решение об отмене усыновления ребенка.

С предложением ввести новую выплату выступила заместитель председателя Госсобрания Мордовии и глава парламентского комитета по социальной политики Наталья Долматова. Депутаты ее поддержали. По словам Долматовой, федеральные власти согласовали софинансирование мероприятий региональных программ по повышению рождаемости на 2025 — 2027 годы, и из этих средств планируется производить выплаты молодым матерям.

Ранее Мордовия стала первым российским регионом, где был принят закон о взимании штрафов за «склонение» женщин к абортам. Глава республики Артем Здунов пояснял, что эта мера необходима, поскольку регион находится в «красной зоне» с точки зрения рождаемости. В Совете Федерации предлагали ввести за склонение к аборту уголовную ответственность.

Выплаты за рождение первого ребенка в молодом возрасте производятся уже в пяти российских регионах: соответствующие законы приняли в Карелии, Самарской и Челябинской областях, а также в Пермском и Красноярском краях.