Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи), переконвертирует валютные остатки на счетах клиентов в рубли «по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года». Об этом говорится на сайте торговой площадки.

«НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли», — указано в сообщении.

Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будут осуществлены до 28 июня 2024 года по центральному курсу, который составил по состоянию на 13 июня ₽89,2256 для пары доллар/рубль и ₽95,7974 для пары евро/рубль.

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Попадание в санкционный список означает изоляцию этих компаний от от мировой долларовой системы.

После этого Мосбиржа заявила, что с 13 июня прекращает торги с долларом и евро, а ЦБ сообщил, что будет определять официальные курсы этих валют при помощи банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

13 июня регулятор приостановил также торги гонконгским долларом. В этот же день ЦБ впервые установил официальный курс рубля к доллару и евро без биржевых торгов: курс американской валюты на 14 июня — 88,20 руб., европейской — 94,83 руб.