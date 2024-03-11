Мосгорсуд отменил заочный приговор бывшему издателю «Медиазоны»* и участнику Pussy Riot Петру Верзилову* по делу о «фейках» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Причиной решения стали процессуальные нарушения. Дело Верзилова* направлено на новое рассмотрение в первой инстанции в ином составе суда.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии. Гособвинение запрашивало для него девять лет колонии. Дело было заведено из-за связанных с Украиной постов, опубликованных в социальных сетях Верзилова*. По версии следствия, этими публикациями участник Pussy Riot «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции».

Петр Верзилов* уехал из России в 2020 году. По данным «Медиазоны»*, это произошло после серии обысков у него и его родственников. До этого на активиста завели уголовное дело о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК), в 2021 году Верзилова* объявили в розыск. Следствие утверждало, что экс-издатель «Медиазоны»* не предоставил сведения о наличии у него канадского гражданства. Сам он заявил, что СМИ и правоохранительным органам было известно об этом как минимум с 2011 года.

В октябре 2023 года на YouTube-канале Юрия Дудя* вышло интервью с Верзиловым*, в котором он сообщил, что работает на Вооруженные силы Украины (ВСУ), выполняя «разведывательные и логистические задачи». Он отметил, что сначала приехал в зону боевых действий для съемок документального фильма, а после решил подписать контракт с ВСУ.

После интервью Дудю* имя Верзилова* исчезло с сайта «Медиазоны»*, позднее он заявил об уходе с поста издателя.

«Моя сегодняшняя деятельность (о которой я подробно рассказал в разговоре с Юрием Дудем*) для некоторых ставит под сомнение неангажированность и независимость “Медиазоны”*, чего не должно возникать по отношению к любимому изданию», — объяснил тогда Верзилов* и добавил, что «никогда не вмешивался» в редакционную политику издания.

Как на слова Верзилова* об участии в боевых действиях отреагировали политики, журналисты и общественные деятели — в материале RTVI

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов