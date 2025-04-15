Мосгорсуд прекратил административное дело в отношении комика Данилы Поперечного* по статье о дискредитации армии в связи с отсутствием события правонарушения, свидетельствует судебная картотека.

«Отменить постановление (решение), дело прекратить. Основание решения суда: отсутствие события, состава административного правонарушения», — сказано в материалах дела.

В конце октября 2024 года Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении Поперечного*. В ноябре суд первой инстанции оштрафовал комика на 50 тысяч.

В июне 2024-го Минюст России внес Поперечного* в реестр иностранных агентов. В обосновании этого решения ведомство указало, что комик участвовал «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ», а также выступал против военной операции на Украине. Поперечный* через суд требовал исключить его из реестра, но безуспешно.

Позже в Минюсте сообщили, что причиной внесения Поперечного* в реестр иноагентов стало получение блогером средства от иностранных компаний: $55,8 тыс. от Google Ireland Limited и $6,4 тыс. от Fullscreen.

Сам Поперечный*, комментируя пояснения ведомства, заявил, что средства, которые он получал от Google, были переведены по партнерской программе YouTube (принадлежит Google), в рамках которой в роликах размещалась реклама российских компаний.

РИА Новости при этом писало, что еще одной причиной внесения комика в перечень стала политическая деятельность в четырех видеороликах, размещенных на его YouTube-канале. Как уточняет агентство, в одном из них он рассуждал о выборах президента.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов