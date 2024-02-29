Уполономоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова прокомментировала RTVI приговор жителю Волгограда Никите Журавелю, которого приговорили к трем с половиной годам колонии по делу о сожжении Корана. В августе 2023 года осужденный обращался к омбудсмену с жалобой на то, что его избил сын главы Чечни Адам Кадыров.

Москалькова оценила решение главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина передать дело Журавеля из Волгограда в Чечню. По словам омбудсмена, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев по ее просьбе встречался с осужденным, и он не обращался с жалобами на то, что его дело рассматривалось «в нарушение закона о подсудности».

«Такие есть редкие исключения, хотя закон их не предусматривает, но правоприменительная практика знает случаи рассмотрения дел в других местах, если есть основания считать, что объективность и справедливость будут нарушены», — сказала Москалькова.

Она также напомнила, что в августе 2023 года обращалась к чеченскому омбудсмену с просьбой провести проверку по жалобе Журавеля на то, что его избил в грозненском СИЗО сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

«Она [проверка] завершена, прокурор свое слово высказал. И я, как любой член нашего сообщества, обязана подчиняться закону», — подчеркнула Москалькова.

27 февраля суд в Грозном приговорил Журавеля к трем годам и шести месяцам колонии по делу о сожжении Корана в мае 2023 года. Его признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК). Журавель частично признал вину и несколько раз приносил извинения за свой поступок.

Дело Журавеля и его избиение в СИЗО Грозного

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года после того, как он выложил видео с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. На тот момент ему было 19 лет. По версии следствия, Журавель записал ролик по заданию украинских спецслужб.

Глава СК Александр Бастрыкин передал материалы следствия по делу о сожжении Корана из Волгограда в Чечню, сославшись на «многочисленные обращения» жителей республики «с просьбой признать их потерпевшими». Потерпевшими по делу Журавеля проходили 13 имамов грозненских мечетей.

В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения Журавеля его сыном Адамом, отметив, что «без преувеличения гордится» его поступком. Позже чеченский лидер заявил, что «было бы хорошо», если бы его сын убил волгоградца в СИЗО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что в Кремле знают о ролике с избиением Журавеля, но отказался комментировать случившееся. МВД Чечни не стало возбуждать дело об избиении, объяснив это тем, что Адам Кадыров на тот момент еще не достиг возраста уголовной ответственности.