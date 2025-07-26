Московская пенсионерка за пять дней телефонного общения с мошенниками передала им 5 килограммов золота, $200 тысяч, €20 тысяч и 4 млн рублей, сообщает прокуратура российской столицы в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, на связь с пожилой москвичкой вышел незнакомый мужчина, который представился сотрудником сервисной службы по установке и замене домофонов. Он заявил, что в доме, где проживает пенсионерка, будут менять домофоны, и под этим предлогом убедил ее сообщить ему код из пришедшего ей СМС-сообщения — якобы для выдачи новых электронных ключей.

После этого москвичке позвонил другой мужчина, назвавшийся сотрудником Роскомнадзора. Он заявил, что предыдущий звонивший похитил ее персональные данные и, воспользовавшись этим, оформил персональные доверенности не только на саму женщину, но и на ее супруга, поэтому их сбережения оказались под угрозой хищения. Звонивший велел пенсионерке выполнять его указания, чтобы защитить накопленные деньги.

В последующие дни жертва общалась с мошенниками по видео- и аудиосвязи и получала от них инструкции, которые неукоснительно выполняла, полагая, что таким образом спасает семейные сбережения от воров. За это время она передала курьерам, которых присылали злоумышленники, 20 слитков золота весом 250 граммов каждый и крупную сумму наличными, а также личное имущество общей стоимостью свыше 63,7 млн рублей.

В прокуратуре, описывая случившееся, призвали россиян в ходе телефонного разговора с незнакомыми людьми класть трубку в ответ на просьбу назвать код из СМС, не отвечать на вопросы о своем материальном положении, не раскрывать данные о наличии счетов в банках и ценного имущества, не выполнять указания о переводе денег на «безопасные» счета или передаче их курьерам для «спасения от мошенников».

Кроме того, прокуратура предостерегла граждан о том, что нельзя соглашаться на предложения поучаствовать в «операциях спецслужб» и «оперативных мероприятиях» силовиков по поимке преступников, а также в проведении «обыска» по видеосвязи. Еще одним поводом прекратить разговор в ведомстве назвали «предупреждение о якобы утечке персональных данных и попытке оформления кредита».

Напомним, с 5 июля 2025 года в России начали действовать дополнительные меры защиты граждан от мошенников. В частности, до 6 лет лишения свободы ужесточено наказание для тех, кто покупает чужие банковские карты и/или использует их для вывода полученных мошенническим путем денежных средств. Уголовная ответственность введена и для дропперов, которые за вознаграждение передают свои карты и счета в пользование мошенникам.