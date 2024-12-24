Перовский районный суд Москвы приговорил кардиохирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Врача с 20-летним стажем обвинили в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК).

После оглашения приговора Тищенко взяли под стражу в зале суда.

Дело против медика завели из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)*, созданному оппозиционером Алексеем Навальным, уточняет ТАСС. Как пишет «ОВД-Инфо»**, Тищенко рассказывал, что действительно перечислял деньги в ФБК*, но еще до признания его «экстремистским», а после забыл отказаться от подписки.

В ноябре данные Тищенко были добавлены в реестр «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг. Первое слушание по его делу прошло 17 декабря. По просьбе защиты рассмотрение дела проводили в закрытом формате от слушателей и прессы.

Знакомые с врачом свидетели по делу охарактеризовали его как талантливого, чуткого и отзывчивого специалиста. Это подтверждают и отзывы на профильных сайтах: пациенты называют его «вежливым, грамотным и вдумчивым» хирургом, а также «врачом от Бога».

Мосгорсуд признал ФБК* экстремистской организацией в июне 2021 года, а решение об этом вступило в силу в августе того же года. 17 декабря гособвинение запросило для адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — тюремные сроки от 5,5 года до 5 лет 11 месяцев. Их обвиняют по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 281.1 УК).

* ликвидированный иноагент, признан в России экстремистской организацией и запрещен

** внесен Минюстом в реестр иноагентов