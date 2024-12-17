Гособвинение запросило для адвокатов оппозиционера Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — тюремные сроки от 5,5 года до 5 лет 11 месяцев. Их обвиняют по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 281.1 УК), передают «Интерфакс» и РИА Новости.

Кобзеву прокурор попросил назначить 5 лет и 11 месяцев, Липцеру — 5 лет и 10 месяцев, Сергунину — 5 лет и 6 месяцев. Прокурор также просит запретить им оказывать юридические услуги в течение пяти лет после освобождения, рассказали собеседники агентств.

Дело адвокатов рассматривают в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме. Как пишет «Интерфакс», об ограничении доступа к слушаниям попросили прокуроры. Они обосновали это требование письмом из Центра противодействия экстремизму МВД, в котором говорилось о рисках угроз для участников процесса со стороны членов экстремистского сообщества.

Дело адвокатов Навального

В октябре 2023 года у Кобзева, Липцера и Сергунина прошли обыски, после чего их задержали. Вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал адвокатов, с того момента они находятся под стражей.

По версии следствия, адвокаты Навального использовали свой статус для доступа в колонию и регулярно передавали информацию между «руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным». Вину из троих признал только Сергунин.

Сам Навальный, комментируя в октябре 2023 года арест адвокатов, называл обвинения в их адрес «нелепыми», а их преследование — «демонстративно незаконным». Кроме того, оппозиционер рассказывал, что последний раз сотрудничал с Липцером и Сергуниным больше года назад.

В середине ноября 2023 года Росфинмониторинг внес Кобзева, Сергунина и Липцера в перечень «террористов и экстремистов». Согласно действующему законодательству, банки, обслуживающие счета юристов, обязаны заморозить средства людей, получивших такой статус.

Еще два адвоката Навального — Ольга Михайлова и Александр Федулов — объявлены в розыск. В феврале 2024 года Басманный суд заочно арестовал их по делу об участии в экстремистском сообществе.