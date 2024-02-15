Басманный суд Москвы заочно арестовал адвокатов оппозиционера Алексея Навального — Ольгу Михайлову и Александра Федулова. Оба обвиняются в участии в экстремистском сообществе (по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), сообщает пресс-служба судов Москвы.

По версии следствия, защитники политика навещали его в колонии и передавали письма от него его соратникам. Следователи утверждают, что так Навальный продолжал руководить экстремистским сообществом.

Михайлову и Федулова ожидает заключение под стражу на два месяца после того, как они окажутся на территории России. Оба защитника Навального покинули страну еще в 2023 году.

В начале февраля 2024 года МВД России объявило Ольгу Михайлову в розыск. В январе ей заочно предъявили обвинение по делу об участии в экстремистском сообществе. В ответ на это Михайлова написала в своих соцсетях, что она, «оказывается, не защищала Алексея Навального, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году». Сейчас адвокат живет за границей и не планирует возвращаться в Россию.

Александр Федулов уехал из страны в октябре 2023 года, после того, как суд арестовал трех других адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им также предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе.

Сам Алексей Навальный сейчас отбывает 19-летний срок лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремистской деятельности. 14 февраля политика в 27-й раз отправили в штрафной изолятор. С учетом нового 15-тидневного срока оппозиционер проведет там более 300 дней.