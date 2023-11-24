Атмосферное давление в Москве побило рекорд для 24 ноября за всю историю наблюдений. Показания барометров опустились до 718 мм ртутного столба. Как отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, это на 28-30 единиц ниже нормы.

О том, что давление в Москве достигло «барического дна», также писал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Башня Федерации, 19 этаж. [По данным на 9:49 мск], атмосферное давление на табло рухнуло ниже плинтуса 713 мм ртутного столба. Таких низких значений в этот день не было никогда за всю метеоисторию Москвы», — написал он в своем телеграм-канале.

Тишковец объяснил, что при таком давлении москвичи себя ощущают так, будто бы они поднялись на высоту башни «Евразия» (308,9 м) комплекса небоскребов Москвы-Сити. Синоптик отметил, что состояние здоровья при таких погодных условиях может ухудшаться.

«При низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, что приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани», — заявил он.

По словам Тишковца, в этот период у людей снижается сосудистый тонус, обостряются симптомы, характерные для гипотензии, включая «мушек» перед глазами, тошноту, сонливость и головокружение. При сильном кислородном голодании человек может потерять сознание, а низкое артериальное давление гипотоников еще сильнее понижается, добавил специалист «Фобоса».