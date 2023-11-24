Западный атлантический циклон подходит к Москве, поэтому в выходные ожидается снегопад, рассказал NEWS.ru руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Синоптик предупредил, что метели вызовут транспортный коллапс и водителям стоит приготовиться к плохой видимости на дорогах.

«В субботу температура воздуха повысится до одного — трех градусов мороза, а в воскресенье, наоборот, резко похолодает до минус восьми градусов. Ветер при этом будет два — четыре м/с», — отметил Шувалов.

По словам синоптика, на следующей неделе в Москве ожидаются серьезные погодные изменения — город «атакует южный циклон», который принесет много осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в выходные высота сугробов в Москве составит 8-10 см. Он также отметил, что с понедельник в столице ожидаются обильные снегопады с «высокой вероятностью мозаичного ледяного дождя».