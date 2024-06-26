Заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Москва «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану, «унижают армянский народ». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге во время Петербургского международного юридического форума.

«Как можно их память вот таким циничным образом предавать, обнулять то, что ранее, я думаю и сейчас, называлось подвигом? Кто дал право людям, очевидно временщикам, очевидно сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?», — добавила Захарова, слова которой передает «Интерфакс».

По словам представителя российского МИД, «удивительно, как люди могут не просто безответственно, а уничижительно относиться к памяти своей многострадальной нации», а также тех людей, «в чьей памяти живы трагические страницы новейшей истории».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с NEWS.ru назвал заявление секретаря Совбеза Армении Григоряна «бредом» и добавил, что такие высказывания «могут быть выгодны недругам России».

По словам Климова, Григорян либо «оторван от реальности», либо он находится под серьезным и «неблаговидным» влиянием извне.

«Людям, которые говорят, что они правители Армении или что они говорят от лица народа, нужно хоть иногда задумываться о самом армянском народе», — считает сенатор.

В противном случае, они могут «потерять очень многое и никакой Париж и Лондон им не помогут», заключил Климов.

Днем 26 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян во время брифинга заявил, что Россия «захватила» Нагорный Карабах, а после — передала его Азербайджану. По его словам, это произошло, когда Армения «полностью зависела от России».

«Россия пришла, отобрала Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность», — сказал Григорян.

Он добавил, что именно зависимость Армении от России «привела к войне», поэтому изменения политического курса страны могут обернуться для нее стабильностью.