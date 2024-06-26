Москва воспользовалась контролем над Ереваном, «отобрала Нагорный Карабах и вернула его Азербайджану», заявил на брифинге секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян. По его словам, из-за полной зависимости от России республика «оказалась в войне».

Журналист процитировал ранее сказанные Григоряном слова о том, что «нельзя было складывать все яйца в одну корзину» — и что «сейчас Армения разворачивается лицом к миру». «Есть обеспокоенность, что эта политика нас превратит в Украину, в театр военных действий», — заявил представитель издания «Арменпресс».

«Когда Армения полностью зависела от России, разве у нас не была война? Была. Давайте зафиксируем, что из-за этой существовавшей ситуации мы оказались в войне», — ответил Григорян.

Глава Совбеза республики обвинил Россию в фактическом «захвате» непризнанной республики Нагорный Карабах и ее последующей передаче Азербайджану, которая обернулась второй карабахской войной.

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было», — заявил Григорян.

По его словам, сейчас Армения меняет свою внешнюю политику, чтобы перестать зависеть от России. «Мы пытались этими изменениями принести стабильность и уверены, что эти изменения приведут к стабильности», — заявил чиновник, заверив, что все приобретаемое страной оружие предназначено только для защиты ее территориальной целостности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно официально заявлял о готовности республики признать Карабах частью Азербайджана. Непризнанная республика Нагорного Карабаха официально прекратила свое существование с 1 января 2024 года. Решение об этом было принято после того, как в 2023 году Азербайджан начал в регионе боевые действия, которые назвал антитеррористическими мероприятиями. Летом оттуда были выведены российские миротворцы. Десятки тысяч местных жителей бежали в Армению.

Григорян также обвинил Россию в отказе от поставок оружия Армении для ослабления ее позиций в мирных переговорах с Азербайджаном. По его словам, российско-армянское военно-техническое сотрудничество с прежних 96% сократилось до менее чем 10%, и «это был выбор России» — «не поставлять оружие и боеприпасы» по подписанным контрактам от 2020 и 2021 годов.

Секретарь Совбеза Армении утверждает, что при этом Москва «регулярно жалуется» на закупки оружия Ереваном у других поставщиков, а невыполнение собственных контрактов объясняет продолжающейся военной операцией на Украине.

«Я не хочу называть имен, но хочу сказать, что в свое время одному высокопоставленному чиновнику из Армении в России было сказано: если Россия поставит вам оружие и боеприпасы, в переговорах вы станете занимать более твердую позицию, и это также является причиной того, что они не поставляют», — поделился Григорян с журналистами.

На вопрос о том, как дальше будут развиваться российско-армянские отношения в сфере безопасности, он ответил, что это зависит от реакции Москвы «на все существующие проблемы».

Кто и как отреагировал на слова Григоряна

«Армения продолжает медленно, но неумолимо продвигаться по украинскому пути. Впереди — светлое европейское будущее», — предупредил военкор Юрий Котенок.

«Вообще я неиронично считаю, что надо выводить все наши войска и базы из Армении», — комментирует заявления Григоряна автор телеграм-канала издания «Под лед».

«Это не [премьер-министр Армении Никол] Пашинян и Григорян с полными штанами прятались под забором посольства США, а Россия виновата. Приграничные села, судя по всему, Азербайджану тоже отдает Россия. И Зангезурский коридор тоже Россия отдаст, не иначе. Удобненько», — рассуждает военкор Сергей Колясников.

«О том, кто сам признал Нагорный Карабах за Азербайджаном, Григорян не уточнил», — отмечает телеграм-канал «Параллель Z». «Напомним, всего лишь несколько дней назад Пашинян заявил: “Я должен был в 2018-ом сказать, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана”», — говорится в другом сообщении канала.