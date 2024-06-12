Процесс вывода российских миротворцев из Карабахского региона завершен, заявило министерство обороны Азербайджана. Они были размещены в Нагорном Карабахе с осени 2020 года.

«Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Российские миротворцы были размещены в Нагорном Карабахе после обострения конфликта осенью 2020 года. Соглашение об этом было достигнуто в результате переговоров России, Азербайджана и Армении. Находиться на этой территории миротворцы должны были на протяжении пяти лет.

В сентябре 2023 года российские военнослужащие из размещенного в Карабахе миротворческого контингента погибли при обстреле автомобиля, в котором возвращались с наблюдательного поста в районе Джанятага. Было возбуждено уголовное дело. В местной прокуратуре объяснили, что автомобиль с российскими миротворцами был «ошибочно принят» за машину, принадлежащую армянским военным.

Информация о выводе российских миротворцев из Карабаха появилась в апреле 2024 года. Азербайджанское агентство APA утверждало, что 15 апреля первый состав «миротворческого контингента» покинул территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. По данным телеграм-канала Re:public of Artsakh, на этой территории у России находился пост №29. После вывода миротворцев храм заняла азербайджанская полиция.

17 апреля вывод российских миротворцев с территории Нагорного Карабаха подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что такое решение соответствует нынешним реалиям, «которые сложились в регионе после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год».