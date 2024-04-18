Российские миротворцы покидают опустевший Карабах и грузятся в эшелоны, чтобы уехать вместе с техникой в сторону Дагестана — а оттуда или к местам постоянной дислокации, или в другую горячую точку. Cпециалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев рассказывает для RTVI, почему это — еще один шаг Азербайджана к утверждению своего уникального статуса в нынешних условиях: маленькой страны, которая не встраивается в чужую повестку, а навязывает свою.

Прилетали в Армению, уезжают из Азербайджана

Эти строки в 1988 году на концерте в ГДР пел ансамбль «Каскад» — разумеется, про Афганистан. Но сейчас они каким-то удивительным образом ложатся на события в Карабахе:

Нам вернуться сюда больше не суждено

Сколько нас полегло в этом долгом походе

И дела не доделаны полностью, но

Мы уходим, уходим, уходим, уходим.

Кадры с российскими бронетранспортерами, которые едут с развевающимися флагами по дорогам Азербайджана появились еще вечером во вторник, но именно в среду, 17 апреля это стало общепризнанным фактом. Миротворцы действительно «не доделали», а по правде сказать, и вовсе не сделали того, чего от них ожидали — ни в Москве, ни в Ереване, ни в Баку. Впрочем, аналогия с песней 35-летней давности имеет свои ограничения — там говорится о «враге», которого «не добили». У миротворцев врагов официально и не было, а вот потери — к сожалению, были.

«Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, который был временно дислоцирован здесь на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения», — заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Его слова подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

До этого и в Москве, и в Баку говорили о верности трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и признавали, что миротворцы «формально» должны оставаться в регионе до 2025 года. Но, видимо, эта формальность стала обременением.

Применения для российских миротворцев в Карабахе после сентября 2023 года объективно не нашлось, хотя его искали. Например, всего лишь 5 апреля сообщалось, что миротворцев привлекут к разминированию местности. До этого в Москве, по всей видимости, надеялись, что в Карабах вернутся хотя бы несколько сотен армян, и таким образом, присутствие российских миротворцев будет оправдано. «Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия», — говорил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РБК 9 октября 2023 года. Но уже тогда этот вопрос, по словам дипломата, был исключительной прерогативой Баку и Москвы, без какого-либо участия Еревана.

Но поскольку никакого политического процесса вокруг Карабаха не осталось, а армянское население составляют менее сотни стариков и инвалидов, единственное, чем могли бы заниматься миротворцы еще год — это охранять дома бежавших армян от разграбления. Но и этого не понадобилось — судя по планам азербайджанских властей, большая часть зданий просто снесут и построят заново. Вопрос о каких-то компенсациях, возможно, еще будет всплывать в выступлениях чиновников, но де-факто отправлен в корзину.

Наконец, последней опцией могла бы стать передислокация миротворцев в Армению — под любым предлогом, лишь бы по телевизору можно было сказать, что войска остались в регионе, и ни о каком ослаблении Москвы речь не идет. Но этого уже не захотел Никол Пашинян — о чем сказал вполне прямо.

Без спешки

Процедура вывода российских миротворцев из Карабаха вызвала вопросы — причем как правовая, так и чисто техническая сторона вопроса. В ноябре 2020 года контингент, состоящий из 1960 человек, 90 бронемашин и 380 единиц «автомобильной и специальной техники» (по факту — джипов и всевозможных грузовиков) доставлялся по воздуху, причем через Армению. Как тогда сообщали в Минобороны, в день военно-транспортная авиация выполняла более 20 рейсов из Ульяновска до ереванского аэродрома Еребуни — и так целую неделю. Большая часть военнослужащих при этом была из 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО из Самарской области.

Теперь же и бронетехнику, и личный состав погрузили на заранее пригнанные вагоны. Это, скорее всего, мера экономии — в ноябре 2020 года нужно было развернуть контингент в считанные дни, а теперь спешить некуда. К тому же, по всей вероятности, и новенькие БТРы, и бронеавтомобили «Тигр», и обычные КамАзы из Карабаха поедут вовсе не на полигон базирования, а куда-то в сторону Донецка. Тем более что сослуживцы миротворцев уже там есть, их заслуги даже отметил Владимир Путин.

Интрига остается только одна — как российское руководство «похоронит» правовое обоснование для ввода миротворцев, то самое трехстороннее заявление и указ, обеспечивающий порядок их работы.

А вот то, как досрочный вывод будет объясняться населению, понятно уже сейчас — всю вину спихнут на Пашиняна, который «сам признал Карабах территорией Азербайджана» и «стал вассалом Запада».

«Ключевую роль в спасении мирного армянского населения региона сыграли миротворцы и в 2023 году, когда Азербайджан за сутки смог занять оставшуюся часть Карабаха, — пишет Александр Коц из «Комсомольской правды». — Армянские власти тогда предпочли не вмешиваться и наблюдали за происходящим со стороны. А спустя время обвинили в своем поражении Россию». Это, конечно, очень предвзятый взгляд, но разбираться в деталях обыватель не станет.

На деле, конечно, следует говорить о неудавшемся плане Москвы за счет миротворцев укрепить свое военное присутствие на Южном Кавказе. До этого оно лишь планомерно уменьшалось: в 2007 российские войска покинули Грузию (имеется в виду территория помимо Абхазии и Южной Осетии), в 2012 — свернули радиолокационную станцию в азербайджанской Габале. 2020 год подарил Кремлю надежду, что у него появится небольшая, но очень влиятельная группировка как раз между Арменией и Азербайджаном, которая cможет при случае решать задачи по обе стороны границы. И были планы на будущее — поставить российских пограничников в так называемом Зангезурском коридоре, чтобы контролировать новую транспортную артерию региона с большими перспективами. Но это не удалось.

Справа красного бьем, а слева — белого

В Баку при этом даже не думают скрывать национального триумфа от того, что на их территории больше не будет иностранных солдат — впервые за 30 лет. В азербайджанских СМИ сейчас поднимают старые комментарии публичных спикеров о том, что «если Россия куда-то зашла, она никуда не уходит», и Ильхам Алиев теперь навсегда останется в плену у Кремля. «Карабах — не Южная Осетия!», — с гордостью написал в соцсетях бакинский политолог Ильгар Велизаде. Этот же инструмент используется и для дискредитации оппозиционеров — слова живущей в Европе журналистки Севиндж Османгызы о том, что если президент Алиев сможет избавиться от «российских оккупантов», она будет его «превозносить», ей вряд ли забудут.

«Если мы ругаемся с Западом — это не значит, что мы в одном клубе с Москвой», — примерно такой сигнал подает своим зрителям азербайджанская пропаганда, раздувая национальную гордость. И этой риторике не так-то просто оппонировать — пока у Баку действительно получается добиваться своего. Можно ли с разницей в несколько недель пожать руку и Владимиру Путину, и Владимиру Зеленскому? Можно — если вы Ильхам Алиев.

Еще один сигнал заключается в том, что Азербайджан способен свести на нет любую помощь Армении со стороны союзников. Миротворцы были лояльны к армянскому населению и даже сотрудничали с силовыми органами Республики Арцах (которых, с точки зрения Баку, просто не должно было существовать)? Сначала им указали на их бессилие, блокировав Лачинский коридор небольшой группой «экоактивистов», а затем полностью вытеснили из региона.

Теперь, когда Армения начала сближение с Вашингтоном и Брюсселем, в Азербайджане решили дискредитировать и этих посредников. Хотя встреча Пашиняна с представителями США и Евросоюза прошла почти две недели назад, азербайджанское издание Caliber.az, тесно связанное с силовиками, решило продолжать тему о якобы имевших место обещаниях партнеров подключить Армению к программам военной помощи, которыми пользуется Украина. В только опубликованных «сенсационных подробностях» утверждается, что американские специалисты помогут Еревану разработать новую военную доктрину, окажут армянской армии финансовую поддержку и запустят программы по подготовке офицеров в США.

Но есть и пункты, которые как будто специально ставят целью надавить на болевые точки двух важных для Армении партнеров — Москвы и Ирана. Они выглядят так:

«Соединенные Штаты направят в Армению аналитические группы для проведения на месте оценки военно-воздушных сил и возможностей ПВО с учетом интеграции Армении в Объединенную систему ПВО ОДКБ»

и

«ЕС и Армения обсудили необходимость снижения зависимости Еревана от российской военной техники и технологий, а также уменьшения зависимости от предоставляемого Россией военного образования и подготовки»,

а также

«Соединенные Штаты окажут необходимую помощь для значительного развития военного и оборонного потенциала Армении и укрепления пограничного контроля и безопасности границ, уделяя особое внимание границе с Ираном»

В первом случае у Москвы должны появиться опасения, что некие ценные сведения о структуре ее ПВО могут оказаться в руках Вашингтона, во втором — Иран должен занервничать, что на его границах могут оказаться самые настоящие солдаты НАТО. Ко всему этому стоит добавить, что убедительных доказательств реальности написанного в Caliber.az не привели, ограничившись лишь фото двух листов бумаги, на которых 20 «секретных» пунктов изложены на английском, которые в Госдепе США уже называли «чистой дезинформацией». Зато Мария Захарова, отвечая на вопрос RT, вполне уверенно назвала сведения «утечками» и заявила, что ожидает от Еревана «дезавуирования» этой информации. Если прибавить к этому еще и распространение публикации Caliber.az по так называемым Z-каналам в телеграме, задачу произвести информационный эффект можно считать выполненной.

«Почему Иран так вяло реагирует на сближение Армении с НАТО?» и «Когда же, наконец, у Москвы лопнет терпение, и она покажет Пашиняну, где раки зимуют?» — вот два вопроса, которые в Баку постоянно задают иностранным экспертам, включая меня. С азербайджанской точки зрения, у Армении не должно быть адвокатов, а суд должен вестись в рамках ветхозаветной морали — око за око, зуб за зуб. Реализовать этот план до конца у Ильхама Алиева пока не получилось — хотя он делает все возможное.

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