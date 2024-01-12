В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. Россия осудила действия союзников в районе Красного моря. Как на удары по Йемену отреагировали эксперты, а также военные корреспонденты и блогеры — в материале RTVI.

Военный эксперт Борис Рожин:

Небольшой краткий ликбез для тех, кто плохо понимает, что из себя сейчас представляет Йемен и что там происходит.

На текущий момент:

1. Красные — хуситы («Ансар Аллах»). На их территории действуют иранские военные советники по линии КСИР. Большая часть населения Йемена проживает на их территории. Также они контролируют столицу страны Сану.

2. Зеленые — хадисты (марионеточное правительство зависимое от Саудовской коалиции). Называют по имени свергнутого президента зависимого от саудитов. Их формальная столица — Мариб.

3. Голубые — Южный Переходный Совет (сепаратисты зависящие от ОАЭ и стремящиеся к разделу Йемена). Контролируют Аден.

4. Голубые на Сокотре — остров фактически оккупирован ОАЭ, которые стремятся к его аннексии. Также на Сокотре находится израильская разведывательная база.

5. Черные — ИГИЛ* и Аль-Каида* (сотрудничают с зелеными против хуситов и южных сепаратистов).

Есть еще более сложные моменты с партией «Аль-Ислах»**, сыном убитого экс-президента Салеха, израильскими, суданскими и колумбийскими наемниками и т.д.

Хуситы в этой каше самые адекватные.

Относительно ПВО у хуситов, то его практически нет. У хуситов нет на вооружении серьезных ЗРК, РЛС и систем РЭБ. Основу их ПВО составляют ЗУ-23, старые советские зенитки, ПЗРК (советские/китайские) + различные зенитные ракеты, из которых самой опасной для самолетов и дронов является «Ракета 358». которой в свое время в Афганистане был сбит воздушный командный пункт ЦРУ.

В силу отсутствия серьезной ПВО, хуситы безусловно будут делать ставку на ракетно-беспилотную контратаку, а ракетные удары просто терпеть, как до этого много лет терпели саудовские бомбардировки.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука:

Разумеется, [президент США Джо] Байден столкнется с некоторой критикой со стороны своих однопартийцев, но существенных проблем сегодняшний удар по Йемену ему не принесет — особенно в условиях, когда применение силы поддержали спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный:

Рябит от заголовков о новой войне. Во-первых это еще не война с Йеменом. Во-вторых и не с Йеменом вовсе. <…> Удары стали ответом на действия йеменских вооруженных сил против Израиля и США в Красном море.

У хуситов нет эшелонированной системы ПВО, но возможность американских ударов в командовании конечно рассматривали. Оттого наверняка сформировали большое количество ложных целей. В Пентагоне тоже не простаки и в первую очередь цель ударов — это продемонстрировать намерения Ирану.

Йеменские хуситы не субъект. Это иранские прокси и они являются проводником интересов Тегерана, как и другие шиитские движения. Поэтому американцы бьют не по хуситам, американцы бьют по иранской инфраструктуре. И пытаются понять, что будет делать Иран далее. В этом смысле удар по Йемену мало чем отличается от израильских ударов по объектам ливанской Хезболлы.

Вряд ли в Тегеране включат истерику. У иранцев есть отличный инструмент давления — атаки на американские базы в Ираке и незаконные американские базы в Сирии силами шиитских прокси. Тегеран будет продолжать балансировать на той грани, которая позволяет не вступать в прямой военный конфликт с западными агрессорами. Ну а хуситы будут продолжать блокировать судоходство в Красном море. Чтобы подорвать потенциал, который долго строили офицеры КСИР, нужно довольно долго и массированно бомбить Йемен.

В общем и целом ночная атака на Йемен сыграет против Байдена, если он все-таки пойдет на выборы:

1. Результаты не достигнуты, хуситы продолжат, как могут, наносить ущерб связанным с Израилем (а теперь еще и США, Великобританией, Бахрейном, Германией, Австралией, Данией, Канадой, Нидерландами, Новой Зеландией и Южной Кореей — теми, кто поддержал удар) судам в Красном море. <…>

2. Зреет новый скандал — конгрессмены США возмущаются, что не было получено согласие Конгресса.

3. В общем, все по закону жанра: каждый следующий шаг ухудшает предыдущее положение.

Военный корреспондент ВГТРК в ДНР Андрей Руденко:

Нам, я имею в виду Россию, уже который раз показывают как надо!! То Израиль стирает Газу с лица земли, теперь США и Ко уничтожают ракетными ударами Йемен. Я думаю, рано или поздно мы научимся таким методам ведения «демократической-освободительной» войны.

Военный волонтер Алексей Живов:

Джо Байден отдал приказ атаковать Йемен без одобрения Конгресса США, чем нарушил местную конституцию. Призрачный Джо за 4 года президентства сломал в Штатах все, что только мог.

Мы конечно будем болеть за хуситов. Москва взывает со дна морского и требует отмщения. Компания пары американских авианосцев ее вполне устроит. Интересно будет посмотреть на реакцию американцев, когда они потеряют в Красном море один из своих кораблей.

Политолог Сергей Марков:

Нынешний удар США по Йемену — оскорбительный для Саудовской Аравии. Ведь КСА много лет вела напряженную военную операцию в Йемене против хуситов и много лет призывала США присоединиться к ударам по хуситам. И много лет США отказывались помочь КСА. Примерно год назад КСА заключила уже с хуситами перемирие и идут вялые переговоры о поиске постоянной формулы мира.

А вот как только хуситы задели Израиль, — США включились через несколько недель. Тем самым показав, что их реальный союзник в регионе только Израиль, а к арабам они по прежнему относятся с надменностью империалистов, расистов. Используют, а не дружат. Очень очень не понравится такое в КСА и ОАЭ. И это еще больше укрепит отношения КСА с РФ. И это еще одна гарантия высоких цен на нефть, которую делают совместно РФ и КСА.

Да, КСА при этом предоставили свое воздушное пространство для военных самолетов США для ударов по хуситам. Но КСА воспринимают эти удары США как оскорбительно запоздалые.

Если говорить без шуток, то я не думаю, что коалиция будет бомбить Йемен всерьез.

Тогда пока Великобритания и США бомбит Йемен, можно не обстреливать Донецк? Заранее спасибо.

*запрещенные в России террористические организации

**йеменское подразделение запрещенной в России ассоциации «Братья-мусульмане»