В доме на улице Обручева на юго-западе Москвы 18-летний молодой человек напал с ножом на своих родителей и сестру, сообщает столичная прокуратура. После этого он покончил с собой, утверждает телеграм-канал «112».

Как пишет «112», утром 2 августа молодой человек поссорился с семьей. В ходе конфликта он взял нож и напал на родственников — мать, отца и 24-летнюю сестру. Их госпитализировали с ножевыми ранениями.

После этого молодой человек, предположительно, совершил самоубийство. Его труп с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, нашли под окнами жилого дома.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

«Московский комсомолец» указывает, что напавший на родственников молодой человек «был аутистом, состоял на учете и имел вторую группу инвалидности». По данным издания, последние три дня он был «крайне возбужден». Родители нападавшего рассказали «112», что обратили внимание на его повышенную раздражительность.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

В конце мая житель Улан-Удэ в ходе семейной ссоры задушил жену, после чего забрал маленькую дочь и уехал на съемную квартиру. По новому адресу мужчина устроил пожар на балконе и совершил самоубийство. Во время осмотра его тела следователи обнаружили записку. На ней был указан адрес, где мужчина ранее проживал с женой и ребенком. Там полицейские обнаружили труп женщины. Девочка не пострадала, ее передали родственникам. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).