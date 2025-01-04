В Москве на улице Теплый Стан произошел конфликт: пьяный мужчина во время конфликта ранил свою беременную жену в ногу, а также пытался ее задушить. Об этом сообщает столичное ГСУ СК.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 п. «г» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности») и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Инцидент произошел 4 января. По данным следствия, для задержания мужчины прибыли правоохранители, но он «оказал сопротивление и угрожал им убийством».

«В свою очередь полицейский, видя реальную угрозу жизни и здоровья, применил табельное оружие. В настоящее время подозреваемый доставлен в одну из столичных больниц. Потерпевшая также доставлена в медицинское учреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении СК.

По данным «112», 4 января 27-летний Михаил и 20-летняя Дарья поссорились, после чего мужчина схватил нож, нанес супруге несколько ранений и «попытался ее задушить». Когда прибыли полицейские, мужчина пытался напасть и на них, те ранили его из своего табельного оружия.

При этом «112» уточняет, что пострадал и 13-летний подросток, которого медики после осмотра не стали госпитализировать.

«Обоих доставили в столичные больницы. Здоровью Дарьи ничего не угрожает», — говорится в посте.

Телеграм-канал Baza пишет, что мужчина «выстрелил в живот беременной девушке, а потом попытался совершить суицид», сейчас он «в состоянии клинической смерти».

В конце декабря 2024 года в частном доме СНТ «Межурка» под Тверью, как сообщали ТАСС и РИА, отец зарезал четверых из шести детей и попытался покончить с собой. Mash утверждал, что вероятным убийцей оказался уроженец Таджикистана с российским гражданством, старшему из детей было семь лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более малолетних». Вероятной причиной стала ревность мужчины: он предположил, что дети, которых он выбрал жертвами, могли быть не от него.