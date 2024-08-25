Москвич, выбросивший жену и младенца из окна квартиры на 16-м этаже в ЖК «Лефортово Парк», задержан полицией и отправлен в больницу на машине скорой помощи, поскольку находился в неадекватном состоянии, пишет Mash. Очевидцы рассказали, что мужчина был связан, но Shot пишет, что его вывезли на каталке с дыхательным мешком для ручной искусственной вентиляции легких.

В другом сообщении канала говорится, что задержанный госпитализирован в отделение токсикологии и находится в тяжелом состоянии. Shot уточняет, что его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. РЕН ТВ передает, что мужчина в коме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, сообщил Следственный комитет по Москве. В телеграм-канале ведомства утверждается, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в СК для проведения следственных действий.

Жильцы «Лефортово Парка» сообщили, что крики — в том числе детские — в квартире, из окна которой позже выпали женщина и грудной ребенок, услышали еще около 07:00.

По данным Mash, задержанный — это сотрудник банка Александр Л., перебравшийся в Москву из Барнаула. Канал пишет, что и он сам, и его жена — 36-летняя Милена — утром 25 августа находились «под сильнодействующими веществами». По версии Mash, мужчина сначала выбросил из окна ребенка, а потом толкнул вниз бросившуюся за младенцем супругу.

Жилец московского ЖК «Лефортово парк» выбросил жену и младенца с 16-го этажа

Shot пишет, что Александр Л. работал в Банке России, но уволился оттуда весной 2024 года.

Телеграм-канал утверждает, что при обыске в квартире были обнаружены упаковки антидепрессантов и «листки бумаги с бредовыми заметками». Соседи рассказали. что Александр и Милена переехали в «Лефортово Парк» полтора года назад, и женщину часто видели на детской площадке с коляской. «Семья была спокойная и внимания не привлекала», — говорится в сообщении Mash.

В Росгвардии уточнили, что задержание мужчины проводили сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве. Столичная прокуратура сообщила, что в результате инцидента погибли женщина 1988 года рождения и ее сын 2023 года рождения. Ранее в ведомстве утверждали, что погибший ребенок — девочка.