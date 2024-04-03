В Москве и Московской области после волны аномального тепла ожидаются ночные заморозки до минус трех градусов. Об этом заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По его словам, такие перепады температур говорят о серьезных климатических изменениях и «разбалансировке». Москва попадет в тыловую часть циклона, из-за чего с середины недели начнется понижение температуры.

4 апреля температура в столице снизится до 6-8 градусов тепла. По прогнозу Шувалова, самым холодным днем будет пятница, 5 апреля. Ночью ожидается до минус 3 градусов, ветер начнет меняться с южного на юго-западный, рассказал метеоролог.

Период экстремально высокой температуры воздуха в Москве завершается, пишет в телеграм-канале главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Впереди столичный регион ожидает непродолжительная волна относительно холодной погоды, средняя суточная температура воздуха к концу рабочей недели окажется ниже нормы на 1,0-1,5 градуса», ― сообщила она.

По словам Поздняковой, 4 и 5 апреля москвичам «придется вернуться к курткам, а по утрам могут пригодиться и перчатки». Тепло вернется в Москву к 7 апреля, добавила специалист.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с RTVI призвал не считать апрельское тепло в столице началом лета. По его словам, это «просто такой редкий всплеск тепла в середине весны». Метеоролог отметил, что в ближайшие дни температура вернется к своей климатической норме, «и мы еще с вами в Москве увидим и мокрый снег, и заморозки».