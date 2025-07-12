Экономист, старейший из остававшихся в живых член Политбюро ЦК КПСС и соратник Михаила Горбачева в проведении перестройки СССР Вадим Медведев умер в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба РАНХиГС.

«С прискорбием сообщаем, что на 97-м году жизни скончался Вадим Андреевич Медведев — бывший ректор Академии общественных наук, выдающийся государственный и партийный деятель, экономист, ученый», — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти в академии не назвали.

Внук Медведева Михаил Лавров сообщил ТАСС, что прощание с политиком запланировано на 15 июля в зале Центральной клинической больницы в Москве. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Медведев считал, что все идеи, которые возникают у него в рабочих группах, должны быть представлены Михаилу Горбачеву и «через него выражены», рассказал «Известиям» друг семьи политика Олег Ожерельев.

«В человеческом плане был очень скромным человеком. <…> Я ни разу не слышал нотки превосходства в общении. Это всегда было равное отношение ко всем, с кем он общался, с теми, с кем он работал в группах, со стенографистами, на встречах различных с учеными, с хозяйственниками», — отметил собеседник издания.

В феврале 2024 года на 95-м году жизни умер последний остававшийся в живых глава правительства СССР Николай Рыжков. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Чем известен Вадим Медведев

Вадим Медведев родился 29 марта 1929 года в деревне Мохоньково Ярославской области в крестьянской семье. Окончил экономический факультет Ленинградского университета, защитил докторскую диссертацию, посвященную вопросам стимулов производства

С 1970 года Медведев работал в аппарате ЦК КПСС — работал в отделах пропаганды, науки и учебных заведений, Центральной ревизионной комиссии КПСС. С 1978 по 1983 год был ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне входит в структуру РАНХиГС).

В 1980-х Медведев занимал должности секретаря ЦК КПСС, председателя Идеологической комиссии, был членом Политбюро. В 1984 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. С 1990 года и до конца существования СССР входил в Президентский совет.

Медведев был одним из основных «моторов» перестройки идеологической системы СССР, отмечает РИА Новости. В частности, он активно поддерживал возврат в общее пользование из спецхранов запрещенных в советские годы книг, в том числе произведений Александра Солженицына, а также журналов и документов. Кроме того, политик инициировал отказ от идеологических курсов в высших учебных заведениях и способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920-1950 годов.

С 1992 года Медведев работал в Горбачев-Фонде и Институте экономики РАН.