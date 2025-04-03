Главный тренер футбольного клуба «Фенербахче» Жозе Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» Окана Бурука после проигрыша в четвертьфинале Кубка Турции по футболу. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент с участием тренеров двух команд произошел после финального свистка — по итогам встречи «Фенербахче» потерпел поражение от «Галатасарая» со счетом 1:2, покинув турнир. На кадрах трансляции видно, как Моуринью протягивает руку, чтобы ухватить за нос Бурука, после чего тот падает на землю, держась за лицо.

«Моуринью сначала словесно, а затем физически атаковал [Бурука]… Где еще в мире он может так поступать? Что он думает о Турции?» — выразил свое возмущение поступком тренера вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк.

Он также призвал руководство «Фенербахче» принять меры в отношении Моуринью.

В то же время сам Бурук в ходе пресс-конференции после матча заявил, что между ним и тренером «Фенербахче» ничего не произошло.

«Между мной и Моуринью ничего не было. Он схватил мой нос со спины. Была небольшая царапина. Конечно, это не было красиво или элегантно. Мы ожидаем, что менеджеры будут вести себя более адекватно в подобных ситуациях. Я не буду раздувать эту ситуацию, но это не было изящным ходом», — сказал он.

Конфликт между тренерами произошел после массовой драки между игроками и персоналом двух команд, из-за которой на поле пришлось выйти полиции, чтобы разнять участников стычки, пишет «Чемпионат».

Главный арбитр встречи Джихан Айдын удалил четырех игроков, показав им красные карточки — полузащитников Барыша Йылмаза и Керема Демирбая из «Галатасарая», а также Фреда и Мерта Яндаша из «Фенербахче». Помимо этого, красную карточку также получили ассистенты Моуринью Сальваторе Фоти и Сандро Зуфич.

В феврале Моуринью стал участником скандала из-за обвинений со стороны «Галатасарая» в расизме после матча между командами, который закончился ничьей.

«С момента начала своей работы в Турции менеджер «Фенербахче» Жозе Моуриньо постоянно выступает с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания вышли за рамки просто аморальных комментариев и переросли в однозначно бесчеловечную риторику», — заявили представители клуба.

Руководство «Галатасарая» не уточнило, какие именно заявления Моуринью имелись в виду. Как отмечает Reuters, речь могла идти о замечании тренера в адрес игроков на скамейке запасных, которых он сравнил с обезьянами, а также о его словах, что матч мог закончиться «катастрофой», если бы его судил рефери из Турции.

В результате Моуриньо дисквалифицировали на четыре матча. Позднее наказание было сокращено до двух матчей.