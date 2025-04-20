Умер экс-директор группы «На-На» Виталий Фроликов, сообщается на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». По данным телеграм-канала Shot, мужчина скончался во время операции на сердце.

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива <…> Он останется навсегда в наших сердцах!» — говорится в сообщении.

Фроликову было 76 лет. Представители группы пообещали опубликовать в ближайшее время информацию о месте и дате прощания.

Shot сообщил, что Фроликов умер во время операции на сердце.

«Накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось. Врачи констатировали смерть», — пишет телеграм-канал.

Директор «На-На» Дмитрий Чунчинов в разговоре с РБК уточнил, что у Фроликова остановилось сердце через несколько дней после плановой операции по удалению бляшки из сонной артерии. Со слов врача операция прошла хорошо, рассказал собеседник издания.

После операции Фроликов два дня лежал в реанимации, сообщил Чунчинов.

«В реанимации ему стало хуже, стало плохо с сердцем. Его перевезли в другую клинику, в 81-ю. И, по словам врача той больницы, остановилось сердце», — сказал он.

По словам Чунчинова, 18 апреля Фроликову запустили сердце в другой больнице, однако «мозг не выжил». На следующий день мужчина умер.

Помимо проблем с сердцем у Фроликова было множество «сопутствующих заболеваний», добавил Чунчинов.

Виталий Фроликов был директором «На-На» более 30 лет. Группа была основана в 1989 году продюсером Бари Алибасовым.

В ноябре 2024 года в возрасте 57 лет умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. В 2000-х годах артисту диагностировали онкологическое заболевание лимфатической системы на четвертой стадии, ему провели курсы химиотерапии и две пересадки костного мозга. После десятилетней ремиссии у Левкина произошел рецидив.