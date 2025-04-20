Умер экс-директор группы «На-На» Виталий Фроликов, сообщается на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». По данным телеграм-канала Shot, мужчина скончался во время операции на сердце.
«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива <…> Он останется навсегда в наших сердцах!» — говорится в сообщении.
Фроликову было 76 лет. Представители группы пообещали опубликовать в ближайшее время информацию о месте и дате прощания.
Shot сообщил, что Фроликов умер во время операции на сердце.
«Накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось. Врачи констатировали смерть», — пишет телеграм-канал.
Директор «На-На» Дмитрий Чунчинов в разговоре с РБК уточнил, что у Фроликова остановилось сердце через несколько дней после плановой операции по удалению бляшки из сонной артерии. Со слов врача операция прошла хорошо, рассказал собеседник издания.
После операции Фроликов два дня лежал в реанимации, сообщил Чунчинов.
«В реанимации ему стало хуже, стало плохо с сердцем. Его перевезли в другую клинику, в 81-ю. И, по словам врача той больницы, остановилось сердце», — сказал он.
По словам Чунчинова, 18 апреля Фроликову запустили сердце в другой больнице, однако «мозг не выжил». На следующий день мужчина умер.
Помимо проблем с сердцем у Фроликова было множество «сопутствующих заболеваний», добавил Чунчинов.
Виталий Фроликов был директором «На-На» более 30 лет. Группа была основана в 1989 году продюсером Бари Алибасовым.
В ноябре 2024 года в возрасте 57 лет умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. В 2000-х годах артисту диагностировали онкологическое заболевание лимфатической системы на четвертой стадии, ему провели курсы химиотерапии и две пересадки костного мозга. После десятилетней ремиссии у Левкина произошел рецидив.
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