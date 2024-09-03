Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Тайваня Лай Циндэ «может “лаять” сколько угодно». Таким образом она ответила на слова тайваньского президента о том, что Китай по аналогии с претензиями на Тайвань может потребовать от России земли на Дальнем Востоке.

Захарова напомнила, что Россия и Китай взаимно отказались от территориальных претензий, что зафиксировано в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

«Последняя точка» была поставлена подписанием в 2004 году Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части, отметила представитель МИД.

По словам Захаровой, Россия придерживается принципа одного Китая, считая, что глава тайваньской администрации «неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина».

«Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может “лаять” сколько угодно», — добавила она.

Выступающий за сближение с США Лай Циндэ стал главой тайваньской администрации по итогам президентских выборов 2024 года. До этого он четыре раза избирался в парламент, в 2014-2017 годах был мэром Тайнаня, а в 2017 году возглавил тайваньское правительство. В КНР в преддверии выборов на Тайване критиковали его как «опасного сепаратиста».

Что сказал Лай Циндэ

Заявление тайваньского лидера прозвучало в ходе его интервью местному телеканалу, которое вышло поздно вечером в воскресенье. Лай Циндэ упомянул Айгунский договор 1858 года, который установил границу между Российской империей и маньчжурской Империей Цин по реке Амур (в 1860 году документ был расширен Пекинским договором).

По словам главы Тайваня, Китай «хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности».

«Если это делается ради территориальной целостности, почему бы ему не вернуть оккупированные Россией земли, которые были переданы по Айгунскому мирному договору? Россия сейчас находится в самом уязвимом положении, не так ли?» — утверждал Лай Циндэ (цитата по Reuters).

По его убеждению, тот факт, что Пекин не требует от России возвращения территорий, означает, что КНР «хочет напасть на Тайвань не ради территории».

«[Китай] хочет добиться гегемонии на международной арене, в западной части Тихого океана — вот его настоящая цель», — полагает тайваньский президент.

Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, однако Китай считает этот остров своей отколовшейся провинцией. Лидер КНР Си Цзиньпин называет воссоединение материкового Китая с островом Тайвань «исторической необходимостью».